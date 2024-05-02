С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановочные пункты. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации Перми в социальных сетях.
Теперь оба маршрута будут следовать по дублеру ул. Старцева. Как сообщает ведомство, появится новая остановка «ВРЗ». На рейсе №81 будет введен остановочный пункт «Улица Старцева» на дублере одноименной улицы.
«Изменения позволят повысить транспортную доступность жилых домов вдоль улицы Старцева, а также обеспечить удобную пересадку на маршруты, следующие по Бульвару Гагарина», — сообщила пресс-служба департамента во ВКонтакте.