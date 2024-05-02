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С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки

С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки

2 мая 2024, 09:53
Фото: properm.ru
Изменения повысят транспортную доступность жителей ул. Старцева.

С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановочные пункты. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации Перми в социальных сетях.

Теперь оба маршрута будут следовать по дублеру ул. Старцева. Как сообщает ведомство, появится новая остановка «ВРЗ». На рейсе №81 будет введен остановочный пункт «Улица Старцева» на дублере одноименной улицы.

«Изменения позволят повысить транспортную доступность жилых домов вдоль улицы Старцева, а также обеспечить удобную пересадку на маршруты, следующие по Бульвару Гагарина», — сообщила пресс-служба департамента во ВКонтакте.

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#Остановки#Бульвар гагарина#Общественный транспорт#Город#Маршруты#Старцева#Пересадка
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