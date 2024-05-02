С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ

Так, на время проведения строительных работ изменятся маршруты автобусов №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67 и 74. Общественный транспорт будет следовать из центра в объезд ул. Локомотивной через новый тоннель по ул. 2-й Шоссейной и Углеуральской. При этом остановка «ДКЖ» (в сторону мкр. Парковый) больше обслуживаться не будет.