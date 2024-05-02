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С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ

С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ

2 мая 2024, 11:23
Фото: properm.ru
Схема движения автобусов, следующих в центр Перми, останется прежней.

С 4 мая в Перми изменится схема движения восьми автобусных маршрутов. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации Перми в социальных сетях.

Так, на время проведения строительных работ изменятся маршруты автобусов №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67 и 74. Общественный транспорт будет следовать из центра в объезд ул. Локомотивной через новый тоннель по ул. 2-й Шоссейной и Углеуральской. При этом остановка «ДКЖ» (в сторону мкр. Парковый) больше обслуживаться не будет.

Ведомство рекомендует пермякам воспользоваться соседними остановками — «Улицей Папанинцев», «Улицей Локомотивная» и временной остановкой на ул. Фридриха Энгельса.

Изменения не коснутся автобусов, следующих в центр города.

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#Пермь#Движение#Автобусы#Строительные работы
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