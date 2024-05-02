ЦБ рассказал о росте популярности краткосрочных вкладов у россиян

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По данным Банка России, в феврале приток денежных средств в банки достиг рекордных для этого месяца 1,1 трлн рублей.
Эксперты связывают увеличение потребления с опережающей динамикой реальных зарплат и ростом социальных выплат. При этом многие предпочитают размещать свои средства на краткосрочных депозитах. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. Общий объем средств на счетах и вкладах физических лиц составляет 46,1 трлн рублей. Эксперты отмечают, что вклады сейчас являются наиболее популярным вариантом вложения средств для россиян, а высокие ставки делают их особенно привлекательными. По оценке Центробанка, снижение ставок может начаться не ранее второго полугодия 2024 года.
Важно отметить, что изменение ключевой ставки практически не влияет на валютные депозиты. Сейчас наибольший рост демонстрируют вклады в юанях. Например, ставка по вкладам на 12 месяцев выросла до 3,42%. В отличие от рублевых депозитов больше всего выросли ставки по долгосрочным вкладам, пишет gorod55.ru.
Некоторые банки также предлагают вклады в дирхамах, но средняя доходность по ним остается примерно на прежнем уровне. Аналитики из «Финам» также отметили замедление темпов кредитования физических лиц, которое не соответствует масштабу ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика ипотечного кредитования вписывается в прогнозы Центробанка, но потребительское кредитование все еще растет, а автокредитование показывает рекордные значения.
Объем потребительского кредитования в феврале остался на уровне января ежемесячный прирост составил 0,9%.
Индекс ставок по кредитам в первом квартале 2024 года увеличился на 2,27% и достиг 28,4% годовых. Разница с текущей ключевой ставкой составила 12,4 процентного пункта. При этом максимальное отклонение индекса в 2022 году было зафиксировано на уровне 13 процентных пунктов. Таким образом, трансмиссия ужесточения денежно-кредитной политики в кредитные продукты продолжается. Пока потребительский спрос не станет менее активным, а Центробанк не начнет смягчение политики, снижения ставок по кредитам можно не ожидать.