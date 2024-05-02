ЦБ рассказал о росте популярности краткосрочных вкладов у россиян

Индекс ставок по кредитам в первом квартале 2024 года увеличился на 2,27% и достиг 28,4% годовых. Разница с текущей ключевой ставкой составила 12,4 процентного пункта. При этом максимальное отклонение индекса в 2022 году было зафиксировано на уровне 13 процентных пунктов. Таким образом, трансмиссия ужесточения денежно-кредитной политики в кредитные продукты продолжается. Пока потребительский спрос не станет менее активным, а Центробанк не начнет смягчение политики, снижения ставок по кредитам можно не ожидать.