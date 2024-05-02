properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Украинские дроны оставили жителей двух регионов РФ без электричества

Украинские дроны оставили жителей двух регионов РФ без электричества

2 мая 2024, 03:55
Фото: ideogram.ai
Беспилотники атаковали Орловскую и Курскую области.

Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру. БПЛА ночью повредили объекты в Орловской области. По данным губернатора Андрея Клычкова, на территории двух районов во время обезвреживания БПЛА были повреждена инфраструктура, некоторые домовладения остались без света, пишет Newizv.ru.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что атака БПЛА привела к повреждению линий электропередач во дном из поселков, люди остались без света. 

Оба губернатора не сообщают о погибших или пострадавших, также нет уточнений о числе людей, оставшихся без электричества.

Читайте также:
Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводеНочью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшиеТри региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами
#Общество#Военная операция на Украине#Дроны
Подпишитесь
Когда в Пермский край вернется теплая погода? Рассказывают специалисты
Сегодня, 03:06
Пермяки смогут увидеть яркий метеорный поток в ночь на 6 мая
Сегодня, 04:54
В Перми сгорела квартира из-за светильника
Сегодня, 03:15
Волонтеры просят водителей помочь с поисками пермячки, пропавшей на прошлой неделе
Сегодня, 04:58
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
Сегодня, 04:51
Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается
Сегодня, 02:42
"