Украинские дроны оставили жителей двух регионов РФ без электричества

Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру. БПЛА ночью повредили объекты в Орловской области. По данным губернатора Андрея Клычкова, на территории двух районов во время обезвреживания БПЛА были повреждена инфраструктура, некоторые домовладения остались без света, пишет Newizv.ru.