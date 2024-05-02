Украинские дроны оставили жителей двух регионов РФ без электричества

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру. БПЛА ночью повредили объекты в Орловской области. По данным губернатора Андрея Клычкова, на территории двух районов во время обезвреживания БПЛА были повреждена инфраструктура, некоторые домовладения остались без света, пишет Newizv.ru.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что атака БПЛА привела к повреждению линий электропередач во дном из поселков, люди остались без света.
Оба губернатора не сообщают о погибших или пострадавших, также нет уточнений о числе людей, оставшихся без электричества.