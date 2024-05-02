В «Азоте» подведены итоги конкурса наставников

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:17
В соревнованиях приняли участие 10 наставников. Конкурс состоял из трех этапов: на первом ученики-стажеры оценивали их профессиональные качества, на втором — «Мастер-класс» — каждый наставник провел открытый урок со стажером, третий этап — «Портрет наставника» — включал рассказ участника о себе в творческой форме.
Все три этапа оценивал заводской совет наставников. В результате были выбраны пять лучших наставников. Ими стали Евгений Епишин, начальник смены производства аммиака агрегата аммиака №1, Ольга Гурьянова, начальник смены цеха очистки стоков, Игорь Красильников, мастер по ремонту электрооборудования электроремонтного цеха, Наталья Миллер, начальник смены цеха переработки газов, и Анна Наговицына, лаборант химического анализа лаборатории по обслуживанию цеха №3А.
По результатам голосования сотрудников в социальной сети предприятия был также присужден «Приз ученических симпатий». Наибольшее число голосов набрал Евгений Епишин, начальник смены производства аммиака агрегата аммиака №1
Все участники конкурса получили памятные призы и подарки. Лучших наставников будут чествовать в конце мая на профессиональном празднике — Дне химика.
Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
«В филиале „Азот“ успешно реализуется программа наставничества. Четко выстроенная система передачи знаний начинающим от более опытных сотрудников позволяет обеспечить преемственность кадров. Кроме того, благодаря поддержке наставников значительно сокращается срок адаптации новых сотрудников».
Система адаптации новых сотрудников на «Азоте» официально признана лучшей: в 2023 году завод стал победителем VI Конкурса наставничества среди предприятий России на «Кубок Никиты Изотова» 2023 г. в номинации «Лучшая система наставничества среди предприятий России — Большой Кубок Никиты Изотова».