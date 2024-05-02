В «Азоте» подведены итоги конкурса наставников

В соревнованиях приняли участие 10 наставников. Конкурс состоял из трех этапов: на первом ученики-стажеры оценивали их профессиональные качества, на втором — «Мастер-класс» — каждый наставник провел открытый урок со стажером, третий этап — «Портрет наставника» — включал рассказ участника о себе в творческой форме.