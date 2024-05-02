В этом году празднование Дня Победы в Перми будет охранять шесть беспилотников

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В День Победы в Перми для охраны общественного порядка задействуют шесть беспилотников. Об этом на заседании краевого организационного комитета «Победа» рассказал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.
Всего же в крае для охраны общественного порядка во время праздничных мероприятий будут задействованы около 10 тыс. человек из силовых структур и ЧОПов, более 2 тыс. единиц различной техники. На воде в муниципалитетах края будут находиться более 200 плавсредств.
Напомним, в этом году Парад Победы в Перми пройдет в традиционном формате. В частности, в мероприятии будет участвовать военная техника.