В этом году празднование Дня Победы в Перми будет охранять шесть беспилотников

Всего же в крае для охраны общественного порядка во время праздничных мероприятий будут задействованы около 10 тыс. человек из силовых структур и ЧОПов, более 2 тыс. единиц различной техники. На воде в муниципалитетах края будут находиться более 200 плавсредств.