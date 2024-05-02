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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В этом году празднование Дня Победы в Перми будет охранять шесть беспилотников

В этом году празднование Дня Победы в Перми будет охранять шесть беспилотников

2 мая 2024, 14:29
Фото: 1MI
Также в охране порядка будут задействованы тысячи сотрудников силовых структур и ЧОПов.

В День Победы в Перми для охраны общественного порядка задействуют шесть беспилотников. Об этом на заседании краевого организационного комитета «Победа» рассказал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.

Всего же в крае для охраны общественного порядка во время праздничных мероприятий будут задействованы около 10 тыс. человек из силовых структур и ЧОПов, более 2 тыс. единиц различной техники. На воде в муниципалитетах края будут находиться более 200 плавсредств.

Напомним, в этом году Парад Победы в Перми пройдет в традиционном формате. В частности, в мероприятии будет участвовать военная техника.

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#Общество#Пермь#Безопасность#День победы
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