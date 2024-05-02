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В ходе СВО погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев

В ходе СВО погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев

2 мая 2024, 10:11
Фото: properm.ru / «Березники официальные» во ВКонтакте
Прощание с бойцом состоится 3 мая в Березниках.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича», — сообщает администрация города Березники во ВКонтакте.

Церемония прощания с бойцом пройдет завтра, 3 мая, в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 11:00.

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