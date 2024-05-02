В ходе СВО погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича», — сообщает администрация города Березники во ВКонтакте.
Церемония прощания с бойцом пройдет завтра, 3 мая, в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 11:00.