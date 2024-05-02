В Оханске в Первомай простились с погибшим на СВО рядовым

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Published Сегодня, 06:55
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В Оханске вчера, 1 мая, простились с рядовым мотострелкового батальона Дмитрием Соловьевым, погибшим на СВО. Как рассказали в пресс-службе местной администрации, 18 апреля текущего года Соловьеву бы исполнился 41 год. Однако он не дожил до дня рождения — погиб 19 февраля.
В детстве будущий военнослужащий занимался в лыжной секции и участвовал в соревнованиях. После службы в армии он вернулся домой и несколько лет работал в Оханском дорожном ремонтно-строительном управлении. Позже Дмитрий уехал в Пермь, где работал в одной из частных компаний.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Сроки завершения спецоперации не известны. Данные о потерях со стороны России не сообщаются властями.