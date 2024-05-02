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В Оханске 1 мая прошло прощание с погибшим на СВО Дмитрием Соловьевым

В Оханске в Первомай простились с погибшим на СВО рядовым

2 мая 2024, 06:55
Фото: пресс-служба администрации Оханского городского округа

В Оханске 1 мая прошло прощание с погибшим на СВО Дмитрием Соловьевым

Военнослужащий погиб 19 февраля.

В Оханске вчера, 1 мая, простились с рядовым мотострелкового батальона Дмитрием Соловьевым, погибшим на СВО. Как рассказали в пресс-службе местной администрации, 18 апреля текущего года Соловьеву бы исполнился 41 год. Однако он не дожил до дня рождения — погиб 19 февраля.

В детстве будущий военнослужащий занимался в лыжной секции и участвовал в соревнованиях. После службы в армии он вернулся домой и несколько лет работал в Оханском дорожном ремонтно-строительном управлении. Позже Дмитрий уехал в Пермь, где работал в одной из частных компаний.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Сроки завершения спецоперации не известны. Данные о потерях со стороны России не сообщаются властями.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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