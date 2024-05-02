В Оханске в Первомай простились с погибшим на СВО рядовым

В детстве будущий военнослужащий занимался в лыжной секции и участвовал в соревнованиях. После службы в армии он вернулся домой и несколько лет работал в Оханском дорожном ремонтно-строительном управлении. Позже Дмитрий уехал в Пермь, где работал в одной из частных компаний.