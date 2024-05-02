В округе в Прикамье, где происходили жестокие преступления, появился новый прокурор

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Пермском крае сменились два прокурора, по данным издания ProCHAD, Октябрьский округ возглавил Денис Дерябин, который был на такой же должности в течение десяти лет в Суксунском округе. Экс-прокурор Октябрьского округа Леонид Панков возглавил прокуратуру в Березовском округе
Местное издание уточняет, что Дерябина представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. С новым прокурором уже познакомились глава округа и председатель думы.
Октябрьский округ знаменит громкими преступлениями, которые происходили там в последние годы. В частности, в округе сожгли школьницу, было двойное убийство — лесника и его жены.