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Денис Дерябин (слева) и Павел Бухтояров (справа)

В округе в Прикамье, где происходили жестокие преступления, появился новый прокурор

2 мая 2024, 09:03
Фото: vk.com/prochad
Денис Дерябин (слева) и Павел Бухтояров (справа)

В Октябрьском округе Пермского края появился новый прокурор

Дерябин ранее работал прокурором в Суксунском округе.

В Пермском крае сменились два прокурора, по данным издания ProCHAD, Октябрьский округ возглавил Денис Дерябин, который был на такой же должности в течение десяти лет в Суксунском округе. Экс-прокурор Октябрьского округа Леонид Панков возглавил прокуратуру в Березовском округе

Местное издание уточняет, что Дерябина представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. С новым прокурором уже познакомились глава округа и председатель думы.

Октябрьский округ знаменит громкими преступлениями, которые происходили там в последние годы. В частности, в округе сожгли школьницу, было двойное убийство — лесника и его жены.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Прокуратура
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