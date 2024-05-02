В Перми горел двухэтажный дом по Шоссе Космонавтов

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Перми горел двухэтажный нежилой дом по Шоссе Космонавтов. Подробности происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 18:50. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 25 человек личного состава и пяти единиц техники.
По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит открытое горение нежилого двухэтажного дома. Предварительная площадь пожара — 80 квадратных метров.
Время локализации пожара — 19:06. Открытое горение было ликвидировано в 19:21.
Пострадавших нет.