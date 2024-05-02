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В Перми горел двухэтажный дом по Шоссе Космонавтов

В Перми горел двухэтажный дом по Шоссе Космонавтов

2 мая 2024, 15:50
Фото: 1MI
Пожарные ликвидировали горение на протяжении 15 минут.

В Перми горел двухэтажный нежилой дом по Шоссе Космонавтов. Подробности происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 18:50. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 25 человек личного состава и пяти единиц техники.

По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит открытое горение нежилого двухэтажного дома. Предварительная площадь пожара — 80 квадратных метров.

Время локализации пожара — 19:06. Открытое горение было ликвидировано в 19:21.

Пострадавших нет.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс#Гу мчс
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