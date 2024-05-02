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В Перми сгорела квартира из-за светильника

В Перми сгорела квартира из-за светильника

2 мая 2024, 03:15
Фото: МЧС России по Пермскому краю
На пожаре никто не пострадал.

В Перми сгорела квартира из-за неисправности светодиодного светильника. Пожар случился в одной из пермских пятиэтажек. По данным МЧС, площадь пожара составила 20 кв м. Случилось короткое замыкание светильника, под ним находился стол — огонь быстро распространялся.

До прибытия пожарных мать вывела из квартиры троих детей, еще девять человек самостоятельно вышли из многоэтажки. Двух взрослых и ребенка вывели на улицу газодымозащитники. На пожар реагировали 36 специалистов и восемь единиц техники. Никто не пострадал.

Фото: МЧС России по Пермскому краю
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#Пермь#Пожар#Мчс
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