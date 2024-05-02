В Перми сгорела квартира из-за светильника

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Перми сгорела квартира из-за неисправности светодиодного светильника. Пожар случился в одной из пермских пятиэтажек. По данным МЧС, площадь пожара составила 20 кв м. Случилось короткое замыкание светильника, под ним находился стол — огонь быстро распространялся.
До прибытия пожарных мать вывела из квартиры троих детей, еще девять человек самостоятельно вышли из многоэтажки. Двух взрослых и ребенка вывели на улицу газодымозащитники. На пожар реагировали 36 специалистов и восемь единиц техники. Никто не пострадал.