В Перми сгорела квартира из-за светильника

До прибытия пожарных мать вывела из квартиры троих детей, еще девять человек самостоятельно вышли из многоэтажки. Двух взрослых и ребенка вывели на улицу газодымозащитники. На пожар реагировали 36 специалистов и восемь единиц техники. Никто не пострадал.