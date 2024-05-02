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Updated Сегодня, 04:56

В Перми 2 мая сорвался концерт рэпера Леши Сивика из-за срочной операции

В Перми сорвался концерт рэпера Леши Сивика из-за срочной операции

2 мая 2024, 04:30
Фото: Соцсети рэпера

В Перми 2 мая сорвался концерт рэпера Леши Сивика из-за срочной операции

Новой даты выступления пока нет.

33-летний рэпер из Екатеринбурга Леша Сивик (настоящее имя — Алексей Норкитович) не выступит в Перми из-за проблем со здоровьем. Исполнитель неожиданно попал в больницу, ему провели операцию. В соцсетях он поделился видео из больничной палаты. Сивик пояснил, что с ним все хорошо, операция прошла успешно.

Концерт в Перми должен был состояться 2 мая, но его было решено перенести на осень, точной даты выступления пока нет. Также сорвалось выступление в Новосибирске, намеченное на 4 мая.

Артист получил известность в 2017 году после песни «Я хочу танцевать» со строчками: «Этой ночью меня сильно забрало, этой ночью на законы наплевать, я хочу танцевать». В топ-30 самых популярных треков года «Вконтакте» по итогам 2018 года вошли две песни исполнителя: «Дым» и «Малиновый свет»

#Пермь
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