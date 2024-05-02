В Перми сорвался концерт рэпера Леши Сивика из-за срочной операции

33-летний рэпер из Екатеринбурга Леша Сивик (настоящее имя — Алексей Норкитович) не выступит в Перми из-за проблем со здоровьем. Исполнитель неожиданно попал в больницу, ему провели операцию. В соцсетях он поделился видео из больничной палаты. Сивик пояснил, что с ним все хорошо, операция прошла успешно.