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В Перми умерла председатель Мотовилихинского райсуда в отставке Татьяна Морозова

В Перми умерла председатель Мотовилихинского райсуда в отставке Татьяна Морозова

2 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI
Глава пермского районного суда скончалась 29 апреля.

В понедельник, 29 апреля, скончалась председатель Мотовилихинского районного суда Перми в отставке Татьяна Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Родилась Тамара Никитична в 1934 году. В 1956 году окончила юридический факультет Пермского государственного университета имени Горького. Карьерный путь женщина начала с должности адвоката Пермской областной коллегии адвокатов. На пост народного судьи Мотовилихинского народного районного суда Перми Морозова была назначена в 1968 году. Спустя 16 лет, в 1984, она стала председателем суда. Сложила свои полномочия глава райсуда в 1989 году.

«Коллектив Мотовилихинского районного суда г. Перми выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Никитичны в связи с ее уходом из жизни», — сообщает пресс-служба государственного органа.

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#Пермь#Смерть#Мотовилихинский райсуд#Татьяна Морозова
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