В Перми умерла председатель Мотовилихинского райсуда в отставке Татьяна Морозова

Родилась Тамара Никитична в 1934 году. В 1956 году окончила юридический факультет Пермского государственного университета имени Горького. Карьерный путь женщина начала с должности адвоката Пермской областной коллегии адвокатов. На пост народного судьи Мотовилихинского народного районного суда Перми Морозова была назначена в 1968 году. Спустя 16 лет, в 1984, она стала председателем суда. Сложила свои полномочия глава райсуда в 1989 году.