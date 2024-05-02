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В Перми запущен компенсационный автобусный маршрут №72«ТРЦ „Планета“ — ЦУМ»

В Перми запущен компенсационный автобусный маршрут №72«ТРЦ „Планета“ — ЦУМ»

2 мая 2024, 05:48
Фото: properm.ru
Он пущен на время прекращения движения трамваев из-за реконструкции путепровода по ул. Карпинского.

С 1 мая в Перми начал курсировать автобусный маршрут № 72 «ТРЦ „Планета“ — ЦУМ». Автобус связал Индустриальный район с центром города на время прекращения движения трамваев из-за реконструкции путепровода по ул. Карпинского, сообщают в городском дептрансе.

Автобусы курсируют от остановки «ТРЦ „Планета“ по улицам Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина. Всего на линии работают 12 автобусов большого класса.

25 мая начнется реконструкция путепровода по улице Карпинского над Транссибирской магистралью. Эти работы проводятся в рамках первого этапа работ по расширению улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

Нынешние габариты путепровода не позволяют справиться с автомобильным трафиком из Индустриального района Перми в центре. Из-за этого регулярно возникают заторы транспорта. После того, как реконструкция объекта будет завершена, на путепроводе будет не две полосы, а шесть.

В период реконструкции будет временно прекращено движение трамваев в Индустриальном районе и введен компенсационный маршрут.

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#Пермская езда#Автобус#Транспорт#Автобусы#Автобусный маршрут
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