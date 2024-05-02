В Перми запущен компенсационный автобусный маршрут №72«ТРЦ „Планета“ — ЦУМ»

Нынешние габариты путепровода не позволяют справиться с автомобильным трафиком из Индустриального района Перми в центре. Из-за этого регулярно возникают заторы транспорта. После того, как реконструкция объекта будет завершена, на путепроводе будет не две полосы, а шесть.