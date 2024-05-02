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В городе Чусовой Пермского края полиция начала проверку после избиения школьницы

В Пермском крае школьница избила сверстницу. Силовики начали проверку

2 мая 2024, 06:29
Фото: t.me/chp_159_59

В городе Чусовой Пермского края полиция начала проверку после избиения школьницы

Причина конфликта между подростками неизвестна.

В Чусовом школьница избила другую девочку. Видео с избиением она опубликовала в своем Telegram-канале, позже видео начали распространять в других каналах. Судя по видео, нападавшая бьет первая, жертва пытается лишь остановить ее, хватая за руки. В один из моментов пострадавшая отворачивается, а затем возвращает взгляд обратно на обидчицу и тут же получает удар в лицо. На видео обратило внимание издание 59.RU.

В пресс-службе краевой полиции отметили, что узнали о происшествии из соцсетей. Сейчас зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства. Личности обеих школьниц уже установили.

Видео: t.me/chp_159_59
#Видео#Пермь
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