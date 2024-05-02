В Пермском крае школьница избила сверстницу. Силовики начали проверку

В Чусовом школьница избила другую девочку. Видео с избиением она опубликовала в своем Telegram-канале, позже видео начали распространять в других каналах. Судя по видео, нападавшая бьет первая, жертва пытается лишь остановить ее, хватая за руки. В один из моментов пострадавшая отворачивается, а затем возвращает взгляд обратно на обидчицу и тут же получает удар в лицо. На видео обратило внимание издание 59.RU.