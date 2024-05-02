В пермском ТРК «СемьЯ» на один метр повысят уровень потолков

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» планируется увеличение высоты потолков в связи разработкой нового дизайн-проекта оформления общих зон здания. Информацию об этом сообщила пресс-служба торгового центра.
В рамках проекта пройдет обновление стиля общих зон. Первые элементы нового стиля появятся в зонах игрового центра на третьем этаже ТРК. Кроме этого, будет внедрено современного цветовое решение в целях создания у посетителей ощущения просторного помещения.
«В дальнейшем планируется постепенно внедрять новый стиль, не затрудняя работу арендаторов и не нарушая комфорта посетителей», — пишет пресс-служба со ссылкой на администрацию торгового центра.