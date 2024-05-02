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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

В пермском ТРК «СемьЯ» на один метр повысят уровень потолков

В пермском ТРК «СемьЯ» на один метр повысят уровень потолков

2 мая 2024, 05:26
Фото: properm.ru
Также изменится цветовое решение помещений торгового центра.

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» планируется увеличение высоты потолков в связи разработкой нового дизайн-проекта оформления общих зон здания. Информацию об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

В рамках проекта пройдет обновление стиля общих зон. Первые элементы нового стиля появятся в зонах игрового центра на третьем этаже ТРК. Кроме этого, будет внедрено современного цветовое решение в целях создания у посетителей ощущения просторного помещения.

«В дальнейшем планируется постепенно внедрять новый стиль, не затрудняя работу арендаторов и не нарушая комфорта посетителей», — пишет пресс-служба со ссылкой на администрацию торгового центра.

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#Пермь#Трк семья#Потолки
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