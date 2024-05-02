В Прикамье за нарушения закрыли кафе, чья владелица судилась с посетителями

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Кунгуре закрыли кафе «Вкусная кухня» за несоблюдение санитарных норм. По данным пресс-службы приставов, специалисты Роспотребнадзора провели проверку из-за острой кишечной инфекции, которую выявили у мужчины, поевшего в заведении.
Специалисты выявили 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Выяснилось, например, что продовольственное сырье принимали без маркировок и необходимой документации, у сотрудников не было медкнижек.
Нарушения угрожали жизни и здоровью людей, поэтому кафе было решено закрыть через суд на 60 суток. Сейчас заведение опечатано.
Примечательно, что ранее читательница Properm.ru сообщала, что ее оштрафовали за распространение недостоверных сведений об этом же кафе. При этом женщина была возмущена тем, что нарушения в итоге были выявлены, однако кафе не закрыли, а лишь оштрафовали ИП на 5 тыс. рублей. Сейчас кунгурячка обжалует решение о штрафе.
Судя по картотеке суда, решение о приостановлении деятельности кафе было принято 19 апреля. Ответчик — Наталья Моисеева. В соцсетях кафе решили не сообщать, что кафе опечатано, сообщив 19 апреля, что они закрылись на ремонт.