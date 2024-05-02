В Прикамье за нарушения закрыли кафе, чья владелица судилась с посетителями

Примечательно, что ранее читательница Properm.ru сообщала, что ее оштрафовали за распространение недостоверных сведений об этом же кафе. При этом женщина была возмущена тем, что нарушения в итоге были выявлены, однако кафе не закрыли, а лишь оштрафовали ИП на 5 тыс. рублей. Сейчас кунгурячка обжалует решение о штрафе.