Вывозил добычу на детском тюбинге. Житель Соликамска совершил две кражи

Возмущенный такой настойчивостью сосед начал ругаться, и между мужчинами завязалась борьба. Свидетелем происходящего стал сам обвиняемый и вместо того, чтобы помочь другу начал наблюдать за дерущимися. Во время потасовки из кармана соседа выпал сотовый телефон, который злоумышленник подобрал. Находившуюся в чехле банковскую карту он передал подруге и отправил ее в магазин за спиртным, а сам поспешил покинуть общежитие. Похищенный гаджет он продал на рынке, а вырученные деньги потратил в этот же день. Ущерб составил 5500 рублей.