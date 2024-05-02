Вывозил добычу на детском тюбинге. Житель Соликамска совершил две кражи

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:32
В Соликамске будут судить 40-летнего мужчину, который отметился двумя кражами. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В прошлом году мужчина освободился из мест лишения свободы. Выйдя из исправительной колонии, он не стал устраиваться на постоянную работу, надеясь, что мелкие заработки покроют все его расходы.
В декабре мужчина возвращался поздним вечером из гостей и заприметил частный дом, в котором не горел свет. Отметив для себя, что строение занесено снегом и нет расчищенных дорожек, он решил туда наведаться. Разбив окно, фигурант проник внутрь и начал собирать все, что попадало под руку: телевизор, микроволновую печь, одежду, электроприборы, набор для стрижки, насос, обогреватель. Похищенное имущество домушник сложил в детский тюбинг, который нашел возле автобусной остановки, и повез домой. Часть вещей он потерял по дороге, а то, что осталось, начал продавать. Вырученные денежные средства обвиняемый потратил на личные нужды. Причиненный ущерб составил 42 тыс. рублей.
Через несколько дней, находясь у себя дома, мужчина распивал спиртные напитки с приятелем и его подругой. Когда алкоголь закончился, а денег на новый не нашлось, он решил продать соседу по общежитию свой старый пылесос. Ему самому было стыдно предлагать неработающую технику, поэтому на сделку обвиняемый отправил товарища. Сосед отказался от покупки и выпроводил незадачливого продавца. Тогда злоумышленник дал другу электроплиту и вновь отправил его заработать наличные.
Возмущенный такой настойчивостью сосед начал ругаться, и между мужчинами завязалась борьба. Свидетелем происходящего стал сам обвиняемый и вместо того, чтобы помочь другу начал наблюдать за дерущимися. Во время потасовки из кармана соседа выпал сотовый телефон, который злоумышленник подобрал. Находившуюся в чехле банковскую карту он передал подруге и отправил ее в магазин за спиртным, а сам поспешил покинуть общежитие. Похищенный гаджет он продал на рынке, а вырученные деньги потратил в этот же день. Ущерб составил 5500 рублей.
На время следствия мужчина находился под стражей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.