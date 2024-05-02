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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Самые роскошные дачи в Пермском крае на май 2024 года

Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае

2 мая 2024, 12:56
Фото: ideogram.ai

Самые роскошные дачи в Пермском крае на май 2024 года

Корреспондент Properm.ru нашла самые роскошные дачи в Пермском крае на сайте «Авито». Рассказываем, чем же они примечательны.

Дача в районе международного аэропорта Большое Савино — 135 млн рублей

Стоимость одного квадратного метра составит 243 тыс. 243 рубля. Покупателю предлагается дачный комплекс 2022 года постройки в садовом некоммерческом товариществе. В доме три этажа, из удобств есть баня и сауна, парковочное место, Wi-Fi и телевидение, а также остановка общественного транспорта. Сделан дизайнерский ремонт, установлена система видеонаблюдения и работает круглосуточная охрана.

На участке площадью 175 соток построены двухэтажный и трехэтажный деревянные дома с более чем 10 комнатами, рубленая баня на дровах с камином и шунгитовой воде, финская сауна, хозяйственный блок. Проведены все коммуникации — электричество, отопление, канализация. Имеется собственный пруд с несколькими видами рыбы, озеро, рядом в лесу растут грибы и ягоды. На территории дачного комплекса обитают пятнистый олень и другие дикие и домашние животные и птицы. Собственник предлагает прямую продажу и уверяет, что природный уголок находится в прекрасной транспортной доступности от центра Перми.

Фото: avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dacha_555_m_na_uchastke_175_ga_970208844

Справедливо отметим, что этот дом уже встречался в нашей подборке еще в январе. Сейчас объявление о его продаже датировано 8 апреля 2024 года, цена недвижимости с тех пор не изменилась.

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Дача в деревне Комарово — 59 млн рублей

Дача в изгибе реки Сылва (деревня Комарово, ул. 9-я Речная, 1) площадью 745 кв. м расположена на участке 100 соток. Двухэтажные дома из бруса можно приобрести в ипотеку. Квадратный метр дачи стоит около 79,2 тыс. рублей. Расстояние до центра Перми — 33 км.

Свою покупку в дальнейшем возможно использовать для коммерческой деятельности. Автор объявления описывает это место как экологически чистое и живописное. Длина береговой линии — 130 м, есть причал. Территория здания огорожена забором, земельный участок и постройки оформлены в собственность.

На участке расположены пять двухэтажных домов площадью 250, 100, 75 (два дома такой площади) и 45 кв. м. Также имеется летний дом площадью 60 кв. м и отдельный дом для помощников по хозяйству аналогичной площади. Помимо этого, на берегу реки построены две бани 40 кв. м с парилкой и комнатами отдыха. Также оборудовано пять веранд для барбекю с видом на Сылву.

Фото: avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dacha_745_m_na_uchastke_100_sot._4321575596

Дача в загородном поселке «Долина рек» — 11 млн рублей

Дача площадью 42 кв. м со свободной планировкой 2019 года постройки находится на участке 16 соток. Стоимость одного квадратного метра для вас — 261,9 тыс. рублей. Участок находится в 26 км до центра города, в Добрянском городском округе, и продается вместе с постройками.

На территории находятся летняя беседка, бытовка для инструментов, недостроенная баня из клееного бруса, двухэтажный домик с панорамными окнами и террасой на втором этаже. В доме есть все удобства — душ, туалет и кондиционер. Территория поселка огорожена, ее каждый час патрулирует охрана на квадроциклах. Есть детские площадки и центральное водоснабжение. Автор объявления обещает, что в скором времени появится газ.

Фото: avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dacha_42_m_na_uchastke_16_sot._3141743302

«С продажей не спешим, есть, пить не просит, дешевле точно не будет, таких участков больше нет!!! Реальному покупателю чисто символическую скидку сделаем, так скажем чтоб отметить удачную покупку», — уверяет автор публикации.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Авито#Дача#Загородная недвижимость
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