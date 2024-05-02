Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Стоимость одного квадратного метра составит 243 тыс. 243 рубля. Покупателю предлагается дачный комплекс 2022 года постройки в садовом некоммерческом товариществе. В доме три этажа, из удобств есть баня и сауна, парковочное место, Wi-Fi и телевидение, а также остановка общественного транспорта. Сделан дизайнерский ремонт, установлена система видеонаблюдения и работает круглосуточная охрана.
На участке площадью 175 соток построены двухэтажный и трехэтажный деревянные дома с более чем 10 комнатами, рубленая баня на дровах с камином и шунгитовой воде, финская сауна, хозяйственный блок. Проведены все коммуникации — электричество, отопление, канализация. Имеется собственный пруд с несколькими видами рыбы, озеро, рядом в лесу растут грибы и ягоды. На территории дачного комплекса обитают пятнистый олень и другие дикие и домашние животные и птицы. Собственник предлагает прямую продажу и уверяет, что природный уголок находится в прекрасной транспортной доступности от центра Перми.
Справедливо отметим, что этот дом уже встречался в нашей подборке еще в январе. Сейчас объявление о его продаже датировано 8 апреля 2024 года, цена недвижимости с тех пор не изменилась.
Дача в изгибе реки Сылва (деревня Комарово, ул. 9-я Речная, 1) площадью 745 кв. м расположена на участке 100 соток. Двухэтажные дома из бруса можно приобрести в ипотеку. Квадратный метр дачи стоит около 79,2 тыс. рублей. Расстояние до центра Перми — 33 км.
Свою покупку в дальнейшем возможно использовать для коммерческой деятельности. Автор объявления описывает это место как экологически чистое и живописное. Длина береговой линии — 130 м, есть причал. Территория здания огорожена забором, земельный участок и постройки оформлены в собственность.
На участке расположены пять двухэтажных домов площадью 250, 100, 75 (два дома такой площади) и 45 кв. м. Также имеется летний дом площадью 60 кв. м и отдельный дом для помощников по хозяйству аналогичной площади. Помимо этого, на берегу реки построены две бани 40 кв. м с парилкой и комнатами отдыха. Также оборудовано пять веранд для барбекю с видом на Сылву.
Дача площадью 42 кв. м со свободной планировкой 2019 года постройки находится на участке 16 соток. Стоимость одного квадратного метра для вас — 261,9 тыс. рублей. Участок находится в 26 км до центра города, в Добрянском городском округе, и продается вместе с постройками.
На территории находятся летняя беседка, бытовка для инструментов, недостроенная баня из клееного бруса, двухэтажный домик с панорамными окнами и террасой на втором этаже. В доме есть все удобства — душ, туалет и кондиционер. Территория поселка огорожена, ее каждый час патрулирует охрана на квадроциклах. Есть детские площадки и центральное водоснабжение. Автор объявления обещает, что в скором времени появится газ.
«С продажей не спешим, есть, пить не просит, дешевле точно не будет, таких участков больше нет!!! Реальному покупателю чисто символическую скидку сделаем, так скажем чтоб отметить удачную покупку», — уверяет автор публикации.