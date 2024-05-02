Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае

На участке площадью 175 соток построены двухэтажный и трехэтажный деревянные дома с более чем 10 комнатами, рубленая баня на дровах с камином и шунгитовой воде, финская сауна, хозяйственный блок. Проведены все коммуникации — электричество, отопление, канализация. Имеется собственный пруд с несколькими видами рыбы, озеро, рядом в лесу растут грибы и ягоды. На территории дачного комплекса обитают пятнистый олень и другие дикие и домашние животные и птицы. Собственник предлагает прямую продажу и уверяет, что природный уголок находится в прекрасной транспортной доступности от центра Перми.