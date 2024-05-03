Анфиса Чехова столкнулась с побочным эффектом после укола ботокса

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Один глаз Чеховой остался таким же, как и раньше — большим, а второй выглядит так, будто человек не выспался или только что проснулся. Она описала это состояние как «спящий глаз».
Целью Анфисы было выровнять бровь при помощи укола, однако результат оказался совсем неожиданным. При этом телеведущая не обвиняет врача за произошедшее, сообщает 360tv.ru.
Она предупредила своих подписчиков, что даже при многолетних посещениях косметолога существует вероятность, что бровь или глаз могут «упасть». Это естественные риски, которые несут люди, применяющие ботокс.
Хотя Анфиса надеется на то, что неудачный эффект исчезнет через несколько месяцев, она активно ищет способы ускорить процесс восстановления, чтобы снова полноценно участвовать в съемках.