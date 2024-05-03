Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 4 мая

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Представители фонда отправятся специальным рейсом, чтобы привезти Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. В аэропорту Внуково его примут представители разных епархий. Затем огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя, где состоится пасхальное богослужение. Кроме того, лампады с Благодатным огнем будут переданы в 15 столичных храмах для приходов верующих. Все желающие смогут зажечь свои лампады от него в течение недели после Пасхи, сообщает 360tv.ru.
После Москвы Благодатный огонь будет доставлен в другие города России, включая Анадырь, Архангельск, Белгород, Владимир, Казань, Ростов-на-Дону и др.