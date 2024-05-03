Бывшего депутата заксобрания Прикамья и его сына начнут судить в середине мая

Экс-депутат Виктор Плюснин также сейчас находится в процедуре банкротства, которую он сам и инициировал. Среди его кредиторов также есть ЖК «Сосновый бор», а также банки и ООО «Фабрика окон», учрежденная Егором Плюсниным. Это предприятие также сейчас находится в процедуре банкротства, как и все активы семьи. Дела о банкротстве членов семьи Плюсниных активно инициировались в 2023 году, когда расследование уголовного дела было завершено. «Фабрика окон» банкротится с момента ознакомления фигурантов с первой редакцией обвинительного заключения — в 2019 году, а «Сосновый бор» — с активной стадии возвращения уголовного дела на дополнительное расследование в 2021 году.