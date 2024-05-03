Бывшего депутата заксобрания Прикамья и его сына начнут судить в середине мая

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В Добрянский районный суд в третий раз поступило на рассмотрение уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для расселения ветхого жилья и предоставления квартир для детей-сирот. Речь идет о махинациях, вменяемых двоим бывшим депутатам Виктору Плюснину и Игорю Рогожникову, а также их сыновьям Егору Плюснину и Юрию Рогожникову. Судить, однако, будут только троих, Рогожников с 2021 года находится в розыске, а в феврале 2024 года был заочно арестован и не смог обжаловать свой арест.
Рассматривать уголовное дело будет бывший председатель Добрянского районного суда Олег Гусельников. Ранее дело поступало на рассмотрение судье Рузынны Балезиной, а в 2021 году — судьи Алевтины Тарабасовой. Дважды по ходатайству защиты материалы обвинительного заключения возвращали прокуратуре, в этот раз краевая инстанция признала незаконным возврат на дополнительное расследование его уголовного дела о мошенничестве на 300,1 млн рублей и легализации (отмывании) 37,9 млн рублей.
Первое заседание по делу назначено на 14 мая. Все фигуранты обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По информации журналиста Properm.ru, не исключено, что подсудность дела может быть изменена и его будут рассматривать в одном из судов в Перми. Официальных подтверждений этому получить не удалось.
Одного из потерпевших по делу представляет конкурсный управляющий Мартин Мартиросян. Он ведет дело о банкротстве ООО Жилой комплекс «Сосновый бор», и выступал инициатором банкротства второго сына экс-депутата Романа Плюснина. Информированные собеседники журналиста Properm.ru утверждают, что серия банкротных дел вокруг семейного бизнеса Плюсниных и Рогожниковых, а также самих членов семьи бывшего депутата напрямую связано с уголовным делом и может быть попыткой избежать уплаты потенциальных штрафов и возмещений по гражданским искам. По мнению источников, такая практика, связанная с расследованием экономических уголовных дел не редкость. Официальных подтверждений словам собеседников нет.
Юрий и Игорь Рогожниковы, Виктор и Роман Плюснины, а также Лариса Плюснина (супруга экс-депутата) привлечены к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Соснового бора». Именно это предприятие выступало в 2014 году одним из поставщиков жилья для детей-сирот в Добрянке по госконтракту с Минстроительства Пермского края. Соучредителями предприятия являются Лариса и Роман Плюснины, в отношении супруги экс-депутата также введена процедура банкротства.
Экс-депутат Виктор Плюснин также сейчас находится в процедуре банкротства, которую он сам и инициировал. Среди его кредиторов также есть ЖК «Сосновый бор», а также банки и ООО «Фабрика окон», учрежденная Егором Плюсниным. Это предприятие также сейчас находится в процедуре банкротства, как и все активы семьи. Дела о банкротстве членов семьи Плюсниных активно инициировались в 2023 году, когда расследование уголовного дела было завершено. «Фабрика окон» банкротится с момента ознакомления фигурантов с первой редакцией обвинительного заключения — в 2019 году, а «Сосновый бор» — с активной стадии возвращения уголовного дела на дополнительное расследование в 2021 году.
ООО «Сосновый бор» управляло построенным семьями Плюсниных и Рогожниковых жилым зданием в Добрянке, которое они сбыли по госконтрактам для расселения сирот и жителей ветхих домов. Больничный долгострой с земельным участком в 2011 году приобрела компания «Дитранс-Строй», учредителем которой на тот момент являлся Виктор Плюснин.
Экспертиза, проведенная в 2009 году ГУП ЦТИ Пермского края показала износ конструкций недостроенного здания в 42%. В 2012 году права собственности на объект получили супруга депутата Лариса Плюснина и на тот момент действующий депутат заксобрания Рогожников (в 2016 году он избрался в Пермскую городскую думу). Позднее объект переходил в управление ООО ЖК «Сосновый бор» и ООО «Технология», среди топ-менеджеров которых значатся Игорь Рогожников, сын Юрия Рогожникова, Егор Плюснин, сын Виктора Плюснина.
Деньги из бюджетов разных уровней в 2014 году направлялись на приобретение квартир в якобы новом строящемся многоквартирном доме, предназначенных для детей-сирот (160 квартир) и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир).
На деле же, вместо строительства нового дома обвиняемыми была проведена реконструкция недостроенного и простоявшего более 20 лет здания больницы с износом более 42%. Впоследствии муниципалитету Добрянки и правительству Пермского края фигурантами незаконно было продано 250 квартир ненадлежащего качества с большим физическим износом.
Виктор Плюснин, находясь еще в депутатском статусе, пытался избежать уголовного преследования. Заксобрание оспаривало возможность проведения в его кабинете следственных действий и законность возбуждения уголовного дела. Однако, суды отклонили иск регионального парламента. В 2021 году Плюснин не смог переизбраться в Заксобрание Пермского края.