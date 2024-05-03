Директора музея PERMM оштрафовали за нарушение безопасности посетителей

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку исполнения законодательства о защищенности и безопасности учреждений культуры. В музее современного искусства PERMM, в частности, выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание музея, расположенное по адресу ул. Крисанова, 4, не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал, отмечают в прокуратуре.
По итогам проверки прокурором в отношении директора музея Наили Аллахвердиевой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Постановлением суда она признана виновной, назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.