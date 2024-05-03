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Updated Сегодня, 13:15

Наиля Аллахвердиева (в центре) в ходе открытия нового здания музея

Директора музея PERMM оштрафовали за нарушение безопасности посетителей

3 мая 2024, 13:14
Фото: properm.ru
Наиля Аллахвердиева (в центре) в ходе открытия нового здания музея
Прокуратура обнаружила нарушения антитеррористической безопасности.

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку исполнения законодательства о защищенности и безопасности учреждений культуры. В музее современного искусства PERMM, в частности, выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание музея, расположенное по адресу ул. Крисанова, 4, не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал, отмечают в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором в отношении директора музея Наили Аллахвердиевой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Постановлением суда она признана виновной, назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

#Пермь#Прокуратура#Безопасность#Культура#Музей#Музей Permm
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