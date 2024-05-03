Директора музея PERMM оштрафовали за нарушение безопасности посетителей

Здание музея, расположенное по адресу ул. Крисанова, 4, не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал, отмечают в прокуратуре.