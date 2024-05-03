Еще один игрок пермского «Молота» покинул хоккейный клуб

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Хоккейный клуб «Молот» продолжают покидать игроки. Сегодня пресс-служба клуба сообщила, что уходит нападающий Константин Пархоменко. Спортсмен продолжит карьеру в воронежском «Буране».
Константин пришел в «Молот» в июне 2022 года, перед началом сезона 2022/2023. Суммарно в составе пермской команды 27-летний форвард сыграл 98 матчей, в которых набрал 56 (21+35) очков при показателе полезности +14.
Вчера, 2 мая, стало известно, что из «Молота» ушли старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов, основной вратарь Данил Кудашев и форвард Егор Манин.