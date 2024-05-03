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Из ХК «Молот» ушел нападающий Константин Пархоменко

Еще один игрок пермского «Молота» покинул хоккейный клуб

3 мая 2024, 10:59
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

Из ХК «Молот» ушел нападающий Константин Пархоменко

На днях команду покинул старший тренер и еще несколько хоккеистов.

Хоккейный клуб «Молот» продолжают покидать игроки. Сегодня пресс-служба клуба сообщила, что уходит нападающий Константин Пархоменко. Спортсмен продолжит карьеру в воронежском «Буране».

Константин пришел в «Молот» в июне 2022 года, перед началом сезона 2022/2023. Суммарно в составе пермской команды 27-летний форвард сыграл 98 матчей, в которых набрал 56 (21+35) очков при показателе полезности +14.

Вчера, 2 мая, стало известно, что из «Молота» ушли старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов, основной вратарь Данил Кудашев и форвард Егор Манин.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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