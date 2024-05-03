Хедлайнером концерта в День Победы в Перми станет певец Алексей Гоман

Затем на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники — на нем смогут присутствовать зрители и ветераны. Также будет организована прямая трансляция на телевидении и медиаэкранах на площади у Театра-Театра, сообщает мэр города Эдуард Соснин. Кроме того, у театра будет организована выставка военной техники, а на набережной Камы с 12:00 до 19:00 для всех желающих будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.