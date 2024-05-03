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В День Победы 9 мая в Перми выступит певец Алексей Гоман

Хедлайнером концерта в День Победы в Перми станет певец Алексей Гоман

3 мая 2024, 03:58
Фото: Telegram-канал Алексея Гомана

В День Победы 9 мая в Перми выступит певец Алексей Гоман

Стала известна программа праздничных мероприятий в краевой столице.

В Перми в День Победы, 9 мая, выступит певец Алексей Гоман. Послушать исполнителя можно будет на площади перед Театром-Театром. Выступление начнется в 20:00, до него на сцене выступят пермские творческие коллективы, пишет URA.ru.

Алексей Гоман является исполнителем поп-музыки. Он известен тем, что победил в первом выпуске телевизионного шоу «Народный артист» в 2003 году.

Вчера на заседании оргкомитета «Победа» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что в праздновании 9 мая должны принять участие около 1 млн пермяков. Программу откроет традиционная церемония возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде.

Затем на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники — на нем смогут присутствовать зрители и ветераны. Также будет организована прямая трансляция на телевидении и медиаэкранах на площади у Театра-Театра, сообщает мэр города Эдуард Соснин. Кроме того, у театра будет организована выставка военной техники, а на набережной Камы с 12:00 до 19:00 для всех желающих будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.

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