«Хотели облагородить, в итоге — топят в мусоре». Что происходит с Мулянкой в Перми

Естественно, никто это не вывозит и не убирает, в итоге — вонь, крысы, мухи, бродячие собаки. Я звонила в колл-центр главы Перми, просила поставить какие-то мусорные баки, чтобы хоть немного чище было. Нам привезли контейнеры, но в холодное время убрали. Весной прошлого года снова вернули, а сейчас их опять нет. А значит скоро берег будет загажен еще больше, чем обычно. Власти обещали облагородить Мулянку, а в итоге — топят в мусоре», — говорит собеседница.