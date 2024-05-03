«Хотели облагородить, в итоге — топят в мусоре». Что происходит с Мулянкой в Перми

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В октябре 2023 года глава Перми Эдуард Соснин посетил берег Мулянки в микрорайоне Парковый и решил, что его стоит благоустроить — установить пункты работы спасателей и детские площадки. Начинается очередной сезон отдыха на свежем воздухе, но ситуация в долине малой реки стала только хуже — оттуда убрали мусорные контейнеры, и теперь отдыхающим некуда выбросить отходы. В итоге живописное место зарастает грязью.
Береговая линия Мулянки остается неблагоустроенной. На зимний период были убраны мусорные баки. Обратно их так и не привезли, в результате чего начала образовываться свалка в ненадлежащем месте. Мусорных контейнеров еще нет, а сейчас самый разгар майских праздников.
Как рассказывает жительница дома по ул. Куфонина, 10б, который расположен на берегу Мулянки, мусорные контейнеры появились после неоднократных просьб местных жителей. «Я года три назад просила установить мусорный контейнер рядом с берегом, потому что совершенно некуда выбросить мусор. Сюда приезжают на пикник жители всего города, оставляют после себя жуткий срач. Причем многие готовы собирать свои отходы и уносить с берега, но не могут найти контейнер и оставляют прямо у дороги.
Естественно, никто это не вывозит и не убирает, в итоге — вонь, крысы, мухи, бродячие собаки. Я звонила в колл-центр главы Перми, просила поставить какие-то мусорные баки, чтобы хоть немного чище было. Нам привезли контейнеры, но в холодное время убрали. Весной прошлого года снова вернули, а сейчас их опять нет. А значит скоро берег будет загажен еще больше, чем обычно. Власти обещали облагородить Мулянку, а в итоге — топят в мусоре», — говорит собеседница.
Корреспондент Properm.ru 24 мая направил в администрацию Перми запросы по благоустройству Мулянки, а также по ситуации с контейнерами. Касательно первой ситуации в мэрии пояснили, что Эдуард Соснин поручил проработать вопрос, и сейчас он находится на стадии проработки. По вопросу мусорных контейнеров в администрации Дзержинского района ответили только сегодня, 3 мая.
«Мусорные контейнеры были демонтированы по инициативе ПРО „ТКО“, так как размещение не было согласовано в установленном законодательством порядке. Повторно устанавливать контейнеры по указанному адресу организация не планирует. С инициативой обустройства площадки может обратиться заинтересованное юридическое лицо, а также владелец береговой линии», — сообщили власти города.