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ИИ-технологии привлекут для подготовки акции «Вода России»

ИИ-технологии привлекут для подготовки акции «Вода России»

3 мая 2024, 19:09
Фото: Изображение Midjourney
Нейронная сеть будет заниматься генерацией изображений участников всероссийской акции «Вода России», воплощая их в образах различных водных объектов. В пятницу, третьего мая, начался челлендж, организованный волонтерами данной акции при содействии «КП».

Это мероприятие стало частью национального проекта «Экология», цель которого заключается в защите уникальных водных ресурсов страны и обеспечении экологического просвещения. Об этом пишет «КП».

Традиционно ежегодные мероприятия по очистке берегов и водоемов проходят весной в различных регионах России. Участники акции очищают берега водоемов от мусора, накопившегося в зимний период. С первых дней проведения акции в 2014 году к ней присоединилось более 9,5 миллиона добровольцев из разных уголков страны.

В текущем году к участию в акции подключится искусственный интеллект. Его предполагается использовать в рамках челленджа, который состоится в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и проводится волонтерами при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».

Искусственный интеллект потребуется для того, чтобы изучать портретные фото участников, находя сходство каждого с известными водными объектами. На основе анализа будут созданы изображения, где участников представят в образе озер или рек. Пользователям социальных сетей, для которых будут сформированы изображения в рамках челленджа, предстоит написать посты о важности поддержания чистоты на берегах водоемов. Авторам самых оригинальных постов, набравших наибольшее число лайков и репостов, организаторы предложат путешествие по Алтаю, чтобы оценить красоту родной природы.

Акция «Вода России» является одним из крупнейших волонтерских мероприятий в России. За десять лет ее проведения миллионы добровольцев очистили десятки тысяч километров береговой линии в различных регионах страны.

#Общество
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