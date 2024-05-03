ИИ-технологии привлекут для подготовки акции «Вода России»

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Это мероприятие стало частью национального проекта «Экология», цель которого заключается в защите уникальных водных ресурсов страны и обеспечении экологического просвещения. Об этом пишет «КП».
Традиционно ежегодные мероприятия по очистке берегов и водоемов проходят весной в различных регионах России. Участники акции очищают берега водоемов от мусора, накопившегося в зимний период. С первых дней проведения акции в 2014 году к ней присоединилось более 9,5 миллиона добровольцев из разных уголков страны.
В текущем году к участию в акции подключится искусственный интеллект. Его предполагается использовать в рамках челленджа, который состоится в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и проводится волонтерами при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».
Искусственный интеллект потребуется для того, чтобы изучать портретные фото участников, находя сходство каждого с известными водными объектами. На основе анализа будут созданы изображения, где участников представят в образе озер или рек. Пользователям социальных сетей, для которых будут сформированы изображения в рамках челленджа, предстоит написать посты о важности поддержания чистоты на берегах водоемов. Авторам самых оригинальных постов, набравших наибольшее число лайков и репостов, организаторы предложат путешествие по Алтаю, чтобы оценить красоту родной природы.
Акция «Вода России» является одним из крупнейших волонтерских мероприятий в России. За десять лет ее проведения миллионы добровольцев очистили десятки тысяч километров береговой линии в различных регионах страны.