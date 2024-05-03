ИИ-технологии привлекут для подготовки акции «Вода России»

Искусственный интеллект потребуется для того, чтобы изучать портретные фото участников, находя сходство каждого с известными водными объектами. На основе анализа будут созданы изображения, где участников представят в образе озер или рек. Пользователям социальных сетей, для которых будут сформированы изображения в рамках челленджа, предстоит написать посты о важности поддержания чистоты на берегах водоемов. Авторам самых оригинальных постов, набравших наибольшее число лайков и репостов, организаторы предложат путешествие по Алтаю, чтобы оценить красоту родной природы.