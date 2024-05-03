Корпоративный мессенджер «Чаты» вышел в публичный релиз

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В России выпустили корпоративный мессенджер Чаты. Ранее приложение находилось на этапе бета-тестирования, сейчас состоялся релиз. Позднее в МТС Линк обещают внедрить в мессенджер ИИ-ассистента.
Руководитель продукта МТС Линк Чаты Андрей Лучицкий пояснил, что при разработке мессенджера они изучали те решения, которые уже существуют, а также провели серию интервью с представителями бизнеса, чтобы конкретно им нужно.