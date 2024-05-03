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Корпоративный мессенджер «Чаты» вышел в публичный релиз

Корпоративный мессенджер «Чаты» вышел в публичный релиз

3 мая 2024, 05:25
Фото: 1MI
Ранее приложение проходило тестирование.

В России выпустили корпоративный мессенджер Чаты. Ранее приложение находилось на этапе бета-тестирования, сейчас состоялся релиз. Позднее в МТС Линк обещают внедрить в мессенджер ИИ-ассистента.

Руководитель продукта МТС Линк Чаты Андрей Лучицкий пояснил, что при разработке мессенджера они изучали те решения, которые уже существуют, а также провели серию интервью с представителями бизнеса, чтобы конкретно им нужно.

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