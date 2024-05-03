Курортный сбор в России: где, сколько и кому нужно его платить

Курортный сбор в 2024 году: где, кому и сколько его необходимо платить

Пора отпусков не за горами! Некоторые путешественники выбирают внутренние направления и открывают для себя другие российские регионы. Рассказываем, где введен курортный сбор, а также кто может его не вносить.

Что такое курортный сбор и зачем его платить Где установлен курортный сбор Кто может не платить курортный сбор

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