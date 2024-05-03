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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Пилотный проект по уплате курортного сбора в нескольких регионах продлится до 2025 года.

Курортный сбор в России: где, сколько и кому нужно его платить

3 мая 2024, 07:02
Фото: unsplash.com
Пилотный проект по уплате курортного сбора в нескольких регионах продлится до 2025 года.

Курортный сбор в 2024 году: где, кому и сколько его необходимо платить

Пора отпусков не за горами! Некоторые путешественники выбирают внутренние направления и открывают для себя другие российские регионы. Рассказываем, где введен курортный сбор, а также кто может его не вносить.
Сюжет
Туризм

Что такое курортный сбор и зачем его платить

За каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах с путешественников взимается курортный сбор. Это специальный налог для туристов, достигших возраста 18 лет, размер которого устанавливается властями региона в соответствии с законодательством. Собранные средства должны направлять на развитие туристической инфраструктуры и благоустройства городов. Оплату обязаны оформить отдельным чеком, она не включена в стоимость путевки или цену проживания в номере.

Пилотный проект продлен до 31 декабря 2024 года, с 1 апреля текущего года к нему присоединился Санкт-Петербург.

Фото: unsplash.com

Где установлен курортный сбор

  • Санкт-Петербург — 100 рублей;
  • Алтайский край (только поселок Белокуриха) — 50 рублей;
  • Краснодарский край — 50 рублей на территории города-курорта Сочи,
    — 30 рублей — в остальных муниципальных образованиях;
  • федеральная территория «Сириус» — 50 рублей;
  • Ставропольский край (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск) — 100 рублей.
В Северной столице с 1 апреля придётся платить 100 рублей в сутки.В Северной столице с 1 апреля придётся платить 100 рублей в сутки.
В Северной столице с 1 апреля придётся платить 100 рублей в сутки.
Фото: unsplash.com

Кто может не платить курортный сбор

Если вы сняли квартиру посуточно в частном секторе, и владелец жилья — не индивидуальный предприниматель, то можно не платить туристический сбор. Также плата не взимается, если вы остановились у родственников.

Ниже приведем перечень тех путешественников, которые освобождены от курортного сбора. Для получения льготы необходимо предъявить в гостинице или санатории оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего документа.

Для получения льготы будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше право на нее.Для получения льготы будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше право на нее.
Для получения льготы будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше право на нее.
Фото: ideogram.ai

Курортный сбор не должны платить:

  • дети;
  • люди с постоянной регистрацией в регионе уплаты сбора;
  • владельцы недвижимости на территории региона уплаты сбора;
  • те, кто постоянно работает на территории взимания сбора по трудовому договору или служебному контракту;
  • путешественники младше 24 лет, если они очно учатся в образовательных учреждениях на территории эксперимента;
  • инвалиды первой и второй группы и их сопровождающие;
  • приехавшие на лечение туристы;
  • больные туберкулезом;
  • малоимущие семьи;
  • спортсмены и специалисты в области физкультуры;
  • участники Великой Отечественной войны, а также те, кто во время ВОВ работал на военных объектах;
  • ветераны боевых действий;
  • члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также члены семей погибших людей из групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной ПВО, работников госпиталей Ленинграда;
  • инвалиды войны;
  • блокадники;
  • пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерного взрыва в Семипалатинске (Казахстан):
  • Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда или Труда РФ и награжденный орденом Трудовой Славы трех степеней.
Отдохнуть в Сочи без уплаты курортного сбора могут лишь отдельные категории россиян.Отдохнуть в Сочи без уплаты курортного сбора могут лишь отдельные категории россиян.
Отдохнуть в Сочи без уплаты курортного сбора могут лишь отдельные категории россиян.
Фото: unsplash.com
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#Общество#Туризм#Курортный сбор#Путешествия#Внутренний туризм#Путешествие
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