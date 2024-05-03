Курортный сбор в России: где, сколько и кому нужно его платить

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
За каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах с путешественников взимается курортный сбор. Это специальный налог для туристов, достигших возраста 18 лет, размер которого устанавливается властями региона в соответствии с законодательством. Собранные средства должны направлять на развитие туристической инфраструктуры и благоустройства городов. Оплату обязаны оформить отдельным чеком, она не включена в стоимость путевки или цену проживания в номере.
Пилотный проект продлен до 31 декабря 2024 года, с 1 апреля текущего года к нему присоединился Санкт-Петербург.
Если вы сняли квартиру посуточно в частном секторе, и владелец жилья — не индивидуальный предприниматель, то можно не платить туристический сбор. Также плата не взимается, если вы остановились у родственников.
Ниже приведем перечень тех путешественников, которые освобождены от курортного сбора. Для получения льготы необходимо предъявить в гостинице или санатории оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего документа.
Курортный сбор не должны платить: