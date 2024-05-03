properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта

На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта

3 мая 2024, 15:11
Фото: министерство транспорта Пермского края
На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта

Переключение движения на площади Гайдара произойдёт на сутки позже, чем планировалось — в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Перед изменением движения прошла специальная комиссия в составе представителей министерства, краевого Управления автомобильных дорог и транспорта, ГИБДД и сотрудников подрядной организации. Специалисты проверили готовность запуска технического движения по новому тоннелю. По итогам проведения комиссии было принято решение об установке дополнительных средств организации движения (освещение, островки безопасности и т. д.). В связи с этим сроки изменения движения перенесли.

Напомним, что временно изменится схема движения транспорта в районе площади Гайдара и проезда через тоннели под Транссибом.

Подрядчик перекроет один из двух тоннелей в створе ул. Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в техническом режиме будет открыт один из двух новых тоннелей, построенных в рамках работ по возведению ул. Строителей.

Через тоннель на Локомотивной движение пойдет по направлению от ДКЖ в сторону центра города. Новый тоннель примет на себя поток автомобилей от центра города в сторону ДКЖ. Это решение позволит сохранить прежнее количество полос для движения в направлении микрорайона Парковый и Красавинского моста.

К запуску временного проезда будут обустроены временные двухполосные дороги со стороны площади Гайдара и на ул. 2-й Шоссейной, а также уложат асфальтобетонное покрытие непосредственно в новом тоннеле. Когда закончатся работы на ул. Локомотивной и движение запустится в прежнем режиме, строители завершат отделочные работы в тоннелях по ул. Углеуральской.

Работы по переустройству коммуникаций ведутся в ходе строительства третьего этапа автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». В краевом Минтрансе пояснили, что в связи с глубоким залеганием отдельных веток коммуникаций потребуется поочередно перекрывать тоннели в створе Локомотивной. Предварительно, перекрытие планируется до середины осени.

Читайте также:
По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспортаС пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следованияВ Перми перекроют участок улицы Запорожской более чем на две недели
#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Ремонт#Ремонт дорог#Транспорт#Ограничение
Подпишитесь
В Перми вынесли приговор об организации нелегальной миграции
Сегодня, 11:57
В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку
Сегодня, 12:09
В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек
Сегодня, 12:20
В День Победы в Прикамье нельзя будет купить алкоголь
Сегодня, 09:49
Еще один игрок пермского «Молота» покинул хоккейный клуб
Сегодня, 10:59
Пик холода и снегопад. Погода в выходные не порадует пермяков
Сегодня, 10:30
"