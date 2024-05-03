На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта

К запуску временного проезда будут обустроены временные двухполосные дороги со стороны площади Гайдара и на ул. 2-й Шоссейной, а также уложат асфальтобетонное покрытие непосредственно в новом тоннеле. Когда закончатся работы на ул. Локомотивной и движение запустится в прежнем режиме, строители завершат отделочные работы в тоннелях по ул. Углеуральской.