На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
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Переключение движения на площади Гайдара произойдёт на сутки позже, чем планировалось — в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Перед изменением движения прошла специальная комиссия в составе представителей министерства, краевого Управления автомобильных дорог и транспорта, ГИБДД и сотрудников подрядной организации. Специалисты проверили готовность запуска технического движения по новому тоннелю. По итогам проведения комиссии было принято решение об установке дополнительных средств организации движения (освещение, островки безопасности и т. д.). В связи с этим сроки изменения движения перенесли.
Напомним, что временно изменится схема движения транспорта в районе площади Гайдара и проезда через тоннели под Транссибом.
Подрядчик перекроет один из двух тоннелей в створе ул. Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в техническом режиме будет открыт один из двух новых тоннелей, построенных в рамках работ по возведению ул. Строителей.
Через тоннель на Локомотивной движение пойдет по направлению от ДКЖ в сторону центра города. Новый тоннель примет на себя поток автомобилей от центра города в сторону ДКЖ. Это решение позволит сохранить прежнее количество полос для движения в направлении микрорайона Парковый и Красавинского моста.
К запуску временного проезда будут обустроены временные двухполосные дороги со стороны площади Гайдара и на ул. 2-й Шоссейной, а также уложат асфальтобетонное покрытие непосредственно в новом тоннеле. Когда закончатся работы на ул. Локомотивной и движение запустится в прежнем режиме, строители завершат отделочные работы в тоннелях по ул. Углеуральской.
Работы по переустройству коммуникаций ведутся в ходе строительства третьего этапа автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». В краевом Минтрансе пояснили, что в связи с глубоким залеганием отдельных веток коммуникаций потребуется поочередно перекрывать тоннели в створе Локомотивной. Предварительно, перекрытие планируется до середины осени.