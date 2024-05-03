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Published Сегодня, 05:40

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Ретроградный Плутон в 2024 году: как пережить это время с наименьшими потерями

Наступил период ретроградного Плутона: чего ожидать и как избежать неприятностей

3 мая 2024, 05:40
Фото: NASA

Ретроградный Плутон в 2024 году: как пережить это время с наименьшими потерями

На смену ретроградному Меркурию приходит ретроградный Плутон. К чему готовиться в этот период, рассказала журналист и астролог Маресса Браун.

Чем так опасен ретроградный Плутон

Плутон — это карликовая планета, одна из самых мощных в Солнечной системе. В астрологии он отвечает за трансформации, перерождение, смерть и рост. Под влиянием энергии Плутона, в вашей жизни происходят события, разрушающие привычные стереотипы и связи. Иногда кажется, что земля уходит из-под ног, но затем сила планеты заменяет потери чем-то новым — событиями и людьми, которые в несколько раз превосходят прошлые.

Астролог Маресса Браун в своей статье для издания Popsugar обращает внимание, что сейчас возрастет вероятность возникновения разрушающих и мрачных мыслей. Вплоть до середины октября многие люди будут находиться «на качелях» зависти и ревности. Переживание внутренних конфликтов во время ретро-Плутона может засесть в голове тяжелым грузом. Тогда придется вести себя, как барон Мюнхгаузен — самостоятельно вытаскивать себя за волосы из болота разочарования и придирок. Пережить ближайшие месяца с минимальными потерями помогут собранность и волевые решения.

Что нельзя делать

Эмоциональность и радикальность оставьте на потом. Кроме того, не стоит рисковать и соглашаться на заманчивые предложения, как следует не изучив, что именно вам предлагают. Избегайте конфликтов, ведь даже мелкие ссоры могут выбить из колеи. Откажитесь от манипуляций и старайтесь считывать подобное поведение у окружающих, чтобы вовремя обезопасить себя от хитрых просьб и уговоров. Также не общайтесь с людьми, которых считаете токсичными, и не ведите себя токсично.

Что можно делать

Уделяйте больше внимания своим внутренним процессам — личному преображению и трансформациям. Будет не лишним посетить психолога, отправиться в приятное путешествие, завершить старые дела, сменить круг общения и избавиться от вредных привычек.

Можно пересмотреть свои личные цели и стратегии. Также будет полезно заниматься медитацией и рефлексией.

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