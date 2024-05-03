Наступил период ретроградного Плутона: чего ожидать и как избежать неприятностей

Эмоциональность и радикальность оставьте на потом. Кроме того, не стоит рисковать и соглашаться на заманчивые предложения, как следует не изучив, что именно вам предлагают. Избегайте конфликтов, ведь даже мелкие ссоры могут выбить из колеи. Откажитесь от манипуляций и старайтесь считывать подобное поведение у окружающих, чтобы вовремя обезопасить себя от хитрых просьб и уговоров. Также не общайтесь с людьми, которых считаете токсичными, и не ведите себя токсично.