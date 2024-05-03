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Ночью 3 мая два региона РФ атаковали беспилотники

Ночью два региона РФ атаковали беспилотники. Один из них врезался в автобус с людьми

3 мая 2024, 05:53
Фото: t.me/vvgladkov

Ночью 3 мая два региона РФ атаковали беспилотники

Пострадал один человек.

Ночью 3 мая шесть украинских беспилотников атаковали Россию. Пять БПЛА уничтожили и перехватили над Белгородской областью, один — над Крымским полуостровом. В Минобороны РФ говорят, что террористические атаки были пресечены.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что в одном из сел дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспорте были два пассажира и водитель — один человек пострадал. Мужчина сам обратился в больницу, где ему оказали помощь, сообщает Newizv.ru.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. С тех пор территорию РФ атакуют беспилотники, они долетают не только до приграничных регионов, но и до Москвы.

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#Общество#Военная операция на Украине#Беспилотники
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