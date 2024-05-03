Ночью два региона РФ атаковали беспилотники. Один из них врезался в автобус с людьми

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что в одном из сел дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспорте были два пассажира и водитель — один человек пострадал. Мужчина сам обратился в больницу, где ему оказали помощь, сообщает Newizv.ru.