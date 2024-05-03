Остались жена и ребенок. На СВО убили военного из Пермского края

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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В Пермском крае 3 мая простятся с участником СВО. Похороны Дениса Ярушина пройдут в ЗАТО Звездный, сообщают чиновники в социальных сетях, не уточняя обстоятельств о гибели или жизни мужчины.
Судя по странице военного во «Вконтакте», последний раз он заходил в свой профиль в начале апреля. Судя по всему, у мужчины остались жена и ребенок.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки завершения спецоперации неизвестны. Также нет данных о точном количестве погибших как с российской, так и с украинской стороны.