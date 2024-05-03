Открытие краевой инфекционной больницы в Перми планируется в июле

По данным Минстроя Прикамья, сейчас в больнице завершается процесс поставки оборудования, после чего в кратчайшие сроки пройдет лицензирование учреждения. Новый больничный комплекс состоит из трех зданий. «Инфекционка» рассчитана на 232 койко-места. В стационаре размещено 12 коек реанимации, проходимость амбулаторно-диагностического отделения — 80 посещений в течение смены.