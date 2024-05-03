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Власти обещают, что краевая инфекционная больница в Перми откроется 1 июля

Открытие краевой инфекционной больницы в Перми планируется в июле

3 мая 2024, 03:13
Фото: пресс-служба ГК «Кинетика»

Власти обещают, что краевая инфекционная больница в Перми откроется 1 июля

Объект является одним из приоритетных проектов к юбилею Перми.

Открытие нового здания Пермской краевой инфекционной больницы (Леонова, 84) запланировано на 1 июля текущего года, сообщили изданию «РБК Пермь» в региональном министерстве закупок.

По данным Минстроя Прикамья, сейчас в больнице завершается процесс поставки оборудования, после чего в кратчайшие сроки пройдет лицензирование учреждения. Новый больничный комплекс состоит из трех зданий. «Инфекционка» рассчитана на 232 койко-места. В стационаре размещено 12 коек реанимации, проходимость амбулаторно-диагностического отделения — 80 посещений в течение смены.

Объект достроили в конце прошлого года, а в январе генподрядчик ГК «Кинетика» (ранее — ООО «ЖБК-Строй») сообщил о получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Краевая инфекционная больница является одним из главных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.

Новая инфекционная больница в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию
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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Пермь 300
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