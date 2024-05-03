Открытие краевой инфекционной больницы в Перми планируется в июле

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Открытие нового здания Пермской краевой инфекционной больницы (Леонова, 84) запланировано на 1 июля текущего года, сообщили изданию «РБК Пермь» в региональном министерстве закупок.
По данным Минстроя Прикамья, сейчас в больнице завершается процесс поставки оборудования, после чего в кратчайшие сроки пройдет лицензирование учреждения. Новый больничный комплекс состоит из трех зданий. «Инфекционка» рассчитана на 232 койко-места. В стационаре размещено 12 коек реанимации, проходимость амбулаторно-диагностического отделения — 80 посещений в течение смены.
Объект достроили в конце прошлого года, а в январе генподрядчик ГК «Кинетика» (ранее — ООО «ЖБК-Строй») сообщил о получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Краевая инфекционная больница является одним из главных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.