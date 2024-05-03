Пермская компания выбрана подрядчиком для реконструкции здания ВКИУ в гостиницу

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Перми выбрали подрядчика на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу. ООО «Окулова, 4», учрежденное Фондом развития Пермского края (ФРПК) и корпорацией Туризм.РФ, подвело итоги конкурса. Работы будет выполнять ООО «Стройуниверсал-Парма».
Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, скоро стороны подпишут контракт. Подрядчик должен будет выполнить реконструкцию здания на Окулова, 4 в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Цена контракта составила более 2 млрд рублей. В январе текущего года проектная документация на реконструкцию объекта под гостиницу получила положительное заключение госэкспертизы.
После проведения работ в четырехзвездочной гостинице обустроят 198 комфортабельных номеров со второго по пятый этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, а также административные и служебные помещения.
Компания «Стройуниверсал-Парма» работает на строительном рынке Пермского края более 18 лет. Ранее она построила многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», а также здания детской поликлиники и хирургического корпуса в Кудымкаре. Кроме того, этот подрядчик занимался строительством корпуса средней школы №59, жилого дома на Петропавловской, 29 и гостиницы «Сибирия» в Перми.