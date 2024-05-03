Пермская компания выбрана подрядчиком для реконструкции здания ВКИУ в гостиницу

Компания «Стройуниверсал-Парма» работает на строительном рынке Пермского края более 18 лет. Ранее она построила многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», а также здания детской поликлиники и хирургического корпуса в Кудымкаре. Кроме того, этот подрядчик занимался строительством корпуса средней школы №59, жилого дома на Петропавловской, 29 и гостиницы «Сибирия» в Перми.