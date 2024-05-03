Пермские власти назвали дату завершения отопительного сезона

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая. Документ об окончании сезона чиновники отправили пермским управляющим компаниям и ТСЖ. Постановление было подписано 2 мая. С 13 числа нужно будет перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Постановление подписала и. о. главы города Перми Ольга Андрианова.
В прошлом году отопительный сезон закончился 28 апреля, в этом году его было решено продлить из-за холодной погоды в начале мая. Отопление отключают в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти суток превышает +8°.