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Published Сегодня, 07:17

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Постановление мэрии: отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

Пермские власти назвали дату завершения отопительного сезона

3 мая 2024, 07:17
Фото: ideogram.ai

Постановление мэрии: отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

Синоптики обещают, что к середине месяца начнется потепление.

Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая. Документ об окончании сезона чиновники отправили пермским управляющим компаниям и ТСЖ. Постановление было подписано 2 мая. С 13 числа нужно будет перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Постановление подписала и. о. главы города Перми Ольга Андрианова.

В прошлом году отопительный сезон закончился 28 апреля, в этом году его было решено продлить из-за холодной погоды в начале мая. Отопление отключают в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти суток превышает +8°.

Фото: vk.com/standartpm
#Коммунальный рай#Пермь#Тепло#Отопление
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