Пермскому краю удалось избежать массовых затоплений во время половодья

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Пермский край избежал массовых затоплений в период весеннего половодья — максимальные уровни половодья уже пройдены. В краевом МЧС отмечают, что пики половодья на большинстве рек Прикамья были в период с 20 апреля, на реках на севере региона — в конце месяца.
Максимальный приток воды в Камское водохранилище зафиксирован 23 апреля. Сейчас уровень воды снижается. Гидрологическая обстановка в регионе под контролем, отмечают в МЧС. Затопленным остается только один приусадебный участок, он находится в поселке Сосновая Гайнского округа. Там уровень воды на реке Весляна достиг 120 см, за сутки -8 см.