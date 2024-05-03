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МЧС: максимальные пики половодья на реках в Пермском крае пройдены

Пермскому краю удалось избежать массовых затоплений во время половодья

3 мая 2024, 08:53
Фото: МЧС России по Пермскому краю

МЧС: максимальные пики половодья на реках в Пермском крае пройдены

Максимальный уровень воды был 23 апреля.

Пермский край избежал массовых затоплений в период весеннего половодья — максимальные уровни половодья уже пройдены. В краевом МЧС отмечают, что пики половодья на большинстве рек Прикамья были в период с 20 апреля, на реках на севере региона — в конце месяца.

Максимальный приток воды в Камское водохранилище зафиксирован 23 апреля. Сейчас уровень воды снижается. Гидрологическая обстановка в регионе под контролем, отмечают в МЧС. Затопленным остается только один приусадебный участок, он находится в поселке Сосновая Гайнского округа. Там уровень воды на реке Весляна достиг 120 см, за сутки -8 см.

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#Пермь#Паводок#Половодье#Весенний паводок
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