Пермскому краю удалось избежать массовых затоплений во время половодья

Максимальный приток воды в Камское водохранилище зафиксирован 23 апреля. Сейчас уровень воды снижается. Гидрологическая обстановка в регионе под контролем, отмечают в МЧС. Затопленным остается только один приусадебный участок, он находится в поселке Сосновая Гайнского округа. Там уровень воды на реке Весляна достиг 120 см, за сутки -8 см.