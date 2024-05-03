Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо

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К 2027 году средняя заработная плата россиян превысит 100 тыс. рублей до вычета налогов. Об этом сообщается в прогнозе Минэкономразвития на 2025–2027 годы. Согласно базовому сценарию, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тыс. рублей и приблизятся к 84 тыс. рублей. В 2025-м — превысят 90 тыс. рублей. А в 2027 году средний россиянин будет зарабатывать 103 403 рубля (до вычета НДФЛ, с учетом надбавок и премий).
Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова рассказала корреспонденту Properm.ru, что на самом деле значат эти показатели.
«Давайте для начала разберёмся с терминологией.
У нас есть средняя начисленная заработная плата и средняя реальная заработная плата. Например, в сентябре 2023 года размер средней начисленной заработной платы составил чуть более 58 тыс. рублей. При этом по сравнению с 2022 годом начисленная заработная плата выросла на 11,5%, а вот реальная зарплата, несмотря на то, что она тоже увеличилась, но только на 5,1%. Реальная заработная плата — это покупательная способность заработной платы с учётом влияния изменения цен на товары и услуги.
Если взять годовые цифры, то разница будет ещё выше — средняя начисленная заработная плата в 2023 году выросла на 14% в сравнении с 2022, а реальная заработная плата едва на 8%. Также необходимо заметить, что существует значительное расхождение между средней заработной платой по отраслям.
Например, в Пермском крае лидерами по уровню заработной платы стали сферы добычи полезных ископаемых, IT, коммуникаций и связи. В этих отраслях зарплата превышает 82 тыс. рублей. А вот в сельском хозяйстве средняя начисленная заработная плата не дотягивает даже до 40 тыс. рублей. Ещё больше отстаёт сфера общепита и гостиничного бизнеса с уровнем зарплаты в 35 тыс. рублей.
При этом Пермский край по росту среднемесячной заработной платы в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа. Регион занимает третье место после Татарстана и Нижегородской области.
Один из ключевых факторов роста средних заработных плат — это изменившаяся ситуация на рынке труда. Сейчас в Прикамье отмечается самый низкий уровень безработицы за всю историю наблюдений. Показатель на конец прошлого года составил 2,3%. В регионе очень сильно выросла потребность в квалифицированных кадрах, что вызвало рост заработной платы. Перевод экономики на государственный заказ и оборонный заказ привело к увеличению количества рабочих мест и, соответственно, рост средних заработных плат из-за острой нехватки кадров.
Мне бы очень не хотелось чтобы средняя начисленная заработная плата в Пермском крае составляла 100 тыс. рублей. Такой рост будет означать исключительно влияние инфляции, а не рост качества уровня жизни».
Напомним, что еще в 2008 году Минэкономразвития давал прогноз: каждый россиянин к 2020 году будет получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 кв. м. на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. Кроме того, годовая инфляция снизится до 3%.