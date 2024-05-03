Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо

У нас есть средняя начисленная заработная плата и средняя реальная заработная плата. Например, в сентябре 2023 года размер средней начисленной заработной платы составил чуть более 58 тыс. рублей. При этом по сравнению с 2022 годом начисленная заработная плата выросла на 11,5%, а вот реальная зарплата, несмотря на то, что она тоже увеличилась, но только на 5,1%. Реальная заработная плата — это покупательная способность заработной платы с учётом влияния изменения цен на товары и услуги.