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Жители Перми смогут пожениться июньской ночью

Пермяки смогут зарегистрировать брак во время «Свадебной ночи»

3 мая 2024, 02:47
Фото: ideogram.ai

Жители Перми смогут пожениться июньской ночью

Для участия в свадебной церемонии необходимо подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС.

В Перми пройдут ночные бракосочетания в ходе празднования Дня города. В Управлении ЗАГС администрации города вчера, 2 мая, сообщили о запуске нового проекта «Свадебная ночь». Пары приглашают зарегистрировать брак 11 июня, с 22:00 до 00:00, в сквере имени Татищева. В Управлении ЗАГС обещают интересные и необычные сюрпризы для молодоженов.

Подать заявление на свадебную церемонию в канун Дня города можно по 8 мая текущего года включительно. Сделать это нужно на личном приеме в Мотовилихинском отделе ЗАГС. Если вы уже подали заявление на регистрацию брака, но хотите участвовать в «Свадебной ночи», то можете попробовать перенести дату регистрации. За более подробной информацией следует обратиться по телефону 210-12-28.

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#Общество#Пермь#День города#Загс#Бракосочетание#Молодожены
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