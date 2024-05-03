Пермяки смогут зарегистрировать брак во время «Свадебной ночи»

Подать заявление на свадебную церемонию в канун Дня города можно по 8 мая текущего года включительно. Сделать это нужно на личном приеме в Мотовилихинском отделе ЗАГС. Если вы уже подали заявление на регистрацию брака, но хотите участвовать в «Свадебной ночи», то можете попробовать перенести дату регистрации. За более подробной информацией следует обратиться по телефону 210-12-28.