Пешеходный маршрут от символа Перми к символу Перми с #Кудабежать

Posted 3 мая, 13:04
Published 3 мая, 13:04
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Это те самые красные буквы, из заставки популярного телесериала «Реальные пацаны». Но это еще не все. Арт- объект «Счастье не за горами» «засветился» в фильме режиссера Александра Велединского «Географ глобус пропил» и даже в клипе на песню Канье Уэста White Dress. Автор фотографий в клипе — режиссер Дэн Меламид. Здорово же? Достойный объект, чтобы и нам на его фоне сфотографироваться.
И двинемся дальше, к еще одному символу Перми — идущему медведю. У коренных народов Урала и Сибири этот зверь является покровителем. Когда-то медвежьи клыки носили как амулеты, а лапы животного прибивали к входу в избу, чтобы защитить обитателей от бед и невзгод. Не очень уважительно к покровителю, да. Хорошо, что сейчас все это позади. А медведь теперь украшает гербы города и края. А еще стоит на улице Ленина перед зданием Органного концертного зала Пермской областной филармонии и вблизи здания Законодательного собрания. Идеальное время для пробежки — с 6:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00.