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Posted 3 мая, 13:04

Published 3 мая, 13:04

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Пешеходный маршрут от символа Перми к символу Перми с #Кудабежать

Пешеходный маршрут от символа Перми к символу Перми с #Кудабежать

3 мая 2024, 13:04
Фото: 1MI
Пешеходный маршрут от символа Перми к символу Перми с #Кудабежать
Начнем этот забег от самого кинематографичного арт-объекта Перми «Счастье не за горами», что установлен на парапете набережной Камы. Автор — художник Борис Матросов.

Это те самые красные буквы, из заставки популярного телесериала «Реальные пацаны». Но это еще не все. Арт- объект «Счастье не за горами» «засветился» в фильме режиссера Александра Велединского «Географ глобус пропил» и даже в клипе на песню Канье Уэста White Dress. Автор фотографий в клипе — режиссер Дэн Меламид. Здорово же? Достойный объект, чтобы и нам на его фоне сфотографироваться.

Арт- объект «Счастье не за горами»Арт- объект «Счастье не за горами»
Арт- объект «Счастье не за горами»Арт- объект «Счастье не за горами»
Арт- объект «Счастье не за горами»
Фото: 1MI

И двинемся дальше, к еще одному символу Перми — идущему медведю. У коренных народов Урала и Сибири этот зверь является покровителем. Когда-то медвежьи клыки носили как амулеты, а лапы животного прибивали к входу в избу, чтобы защитить обитателей от бед и невзгод. Не очень уважительно к покровителю, да. Хорошо, что сейчас все это позади. А медведь теперь украшает гербы города и края. А еще стоит на улице Ленина перед зданием Органного концертного зала Пермской областной филармонии и вблизи здания Законодательного собрания. Идеальное время для пробежки — с 6:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00.

Символ Перми — идущий медведьСимвол Перми — идущий медведь
Символ Перми - идущий медведьСимвол Перми - идущий медведь
Символ Перми — идущий медведь
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,8 км
  • Время: 22 минуты в среднем темпе
  • Сложность: вполне возможно, захочется пересмотреть отечественный кинематограф
#Видео#Общество#Достопримечательности перми#Достопримечательности
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