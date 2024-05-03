Пешеходный маршрут от символа Перми к символу Перми с #Кудабежать

И двинемся дальше, к еще одному символу Перми — идущему медведю. У коренных народов Урала и Сибири этот зверь является покровителем. Когда-то медвежьи клыки носили как амулеты, а лапы животного прибивали к входу в избу, чтобы защитить обитателей от бед и невзгод. Не очень уважительно к покровителю, да. Хорошо, что сейчас все это позади. А медведь теперь украшает гербы города и края. А еще стоит на улице Ленина перед зданием Органного концертного зала Пермской областной филармонии и вблизи здания Законодательного собрания. Идеальное время для пробежки — с 6:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00.