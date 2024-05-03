Пик холода и снегопад. Погода в выходные не порадует пермяков

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В эти выходные в Пермском крае продолжится похолодание. Местами установится временный снежный покров, мокрый снег налипнет на провода и ветви деревьев. Наступит пик волны холода — ночью ожидается температура воздуха до –8°, предупреждает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
В субботу, 4 мая, в регионе ночью облачно с прояснениями, днем облачно, местами небольшой снег, на юго-востоке ожидается сильный снегопад. Температура воздуха ночью -5…0°, при прояснениях в низинах до -8°, днем +1…+6°. В Перми ночью -3…-1°, днем +3…+5°, слабый снег.
5 мая в Прикамье ночью облачно с прояснениями, днем облачно, местами прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью -5…0°, при прояснениях в низинах до -8°, днем +2…+7°. В Перми ночью облачно с прояснениями, днем облачно, осадков не ожидается. Ночью будет до -4…-2°, днем до +4…+6°.