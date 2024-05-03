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Published Сегодня, 10:30

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В выходные 4 и 5 мая в Прикамье похолодает до -8 градусов

Пик холода и снегопад. Погода в выходные не порадует пермяков

3 мая 2024, 10:30
Фото: properm.ru

В выходные 4 и 5 мая в Прикамье похолодает до -8 градусов

Ранее пермяков уже предупреждали, что первая майская декада будет холодной.

В эти выходные в Пермском крае продолжится похолодание. Местами установится временный снежный покров, мокрый снег налипнет на провода и ветви деревьев. Наступит пик волны холода — ночью ожидается температура воздуха до –8°, предупреждает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу, 4 мая, в регионе ночью облачно с прояснениями, днем облачно, местами небольшой снег, на юго-востоке ожидается сильный снегопад. Температура воздуха ночью -5…0°, при прояснениях в низинах до -8°, днем +1…+6°. В Перми ночью -3…-1°, днем +3…+5°, слабый снег.

5 мая в Прикамье ночью облачно с прояснениями, днем облачно, местами прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью -5…0°, при прояснениях в низинах до -8°, днем +2…+7°. В Перми ночью облачно с прояснениями, днем облачно, осадков не ожидается. Ночью будет до -4…-2°, днем до +4…+6°.

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