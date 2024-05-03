Пик холода и снегопад. Погода в выходные не порадует пермяков

5 мая в Прикамье ночью облачно с прояснениями, днем облачно, местами прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью -5…0°, при прояснениях в низинах до -8°, днем +2…+7°. В Перми ночью облачно с прояснениями, днем облачно, осадков не ожидается. Ночью будет до -4…-2°, днем до +4…+6°.