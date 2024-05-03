«Очевидно, что так и должно быть». В Перми партию черных лебедей исполнят мужчины

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Перми зрители увидят необычное прочтение балета «Лебединое озеро» (6+) — партию черных лебедей исполнят мужчины. Это произойдет 7, 8 и 10 мая на сцене Театра-Театра, сообщил Пермский театр оперы и балета в социальных сетях.
Хореограф Алексей Мирошниченко пояснил, что такая идея пришла еще во время поездки балетной группы в Китай. Проблема в том, что в третьем акте набиралось всего три черных лебедя, а нужно было восемь.
«Что делать? Ответ на поверхности: из мужского состава спектакля в третьем акте заняты только Зигфрид, Ротбарт, Бенно и четверка друзей принца. Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма», — отметил хореограф.
По словам Мирошниченко, в классических версиях балета такого еще никто не делал. Мужские тела дали возможность сделать другую пластику — появилась мощь, грозная сила, ощущение серьезной опасности. Это сделало драматический конфликт более явным.
«На фоне мужчин-лебедей белые лебеди выглядят еще более хрупкими, беззащитными и трогательными. Почему я раньше к этому не пришел? Очевидно, что так и должно быть», — пояснил хореограф.
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