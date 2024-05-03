Погодные аномалии и штраф за дебош в самолете. Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Пермяков на этой неделе удивляет погода, выпадает снег весной. При этом синоптики отмечают, что холодный период завершится только с 15 мая. До этого периода придется потерпеть холодную погоду.
В Гайнах, например, высота снежного покрова установилась на уровне до 5 см. В субботу сильный снегопад прогнозируется на юго-востоке региона. При этом по его итогам может установиться снежный покров до 20 см
Власти продолжают сообщать о пермяках, которые погибли в ходе специальной военной операции России на Украине. Один из погибших — 39-летний уроженец Сургута Артур Сосунов. Военного не стало в начале апреля. Хоть он родился в Сургуте, но последние годы жил и работал в Пермском крае.
Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество пермяков, погибших в ходе СВО, нет.
По итогам прошлого года бывший ректор и президент университета Василий Петров зарабатывал по 864 тыс. рублей в месяц. Новый ректор Антон Петроченков, который ранее был проректором по образовательной деятельности, получал по 896 тыс. рублей в месяц.
Информацию о зарплатах за прошлый год раскрыл сам университет, опубликовав документ на сайте.
В городе более 12 лет работал магазин виниловых пластинок Spin, однако принято решение его закрыть с 15 мая. Основатель Борис Бейлин пояснил, что пластики дорожают и их все сложнее продавать, но это не главная проблема, из-за которой было решено закрыть магазин.
Одна из причин — усталость. Поэтому было решено отдохнуть и думать, что делать дальше.
Суд вынес приговор 40-летнему жителю Сургута. В январе 2024 года он устроил дебош на борту самолета Сургут — Москва. Из-за этого воздушное судно пришлось незапланированно сажать в пермском аэропорту «Большое Савино».
В итоге мужчину оштрафовали на 600 тыс. рублей за хулиганство и хранение наркотиков. Ему грозил штраф до 1 млн рублей.