Погодные аномалии и штраф за дебош в самолете. Главные новости недели в Пермском крае

В городе более 12 лет работал магазин виниловых пластинок Spin, однако принято решение его закрыть с 15 мая. Основатель Борис Бейлин пояснил, что пластики дорожают и их все сложнее продавать, но это не главная проблема, из-за которой было решено закрыть магазин.