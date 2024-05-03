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Продавщица напала на пермячку из-за спора о свежести фруктов

Продавщица напала на пермячку из-за спора о свежести фруктов

3 мая 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
Пострадавшей удалось отсудить компенсацию за травмы.

В Перми женщины поссорились из-за качества фруктов в одном из овощных киосков. По данным пресс-службы ГУФССП России по Пермскому краю, пенсионерка усомнилась в свежести фруктов, между ней и продавщицей начался словестный конфликт.

Затем сотрудница толкнула пенсионерку — она упала на асфальт. Потерпевшую госпитализировали. Она прошла реабилитацию, но пермячке все равно пришлось использовать ходунки с тех пор. Пострадавшая решила обратиться в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда. Пенсионерке удалось отсудить 130 тыс. рублей, которые она уже получила.

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#Суд#Приставы#Пермь#Судебные приставы
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