Продавщица напала на пермячку из-за спора о свежести фруктов

Затем сотрудница толкнула пенсионерку — она упала на асфальт. Потерпевшую госпитализировали. Она прошла реабилитацию, но пермячке все равно пришлось использовать ходунки с тех пор. Пострадавшая решила обратиться в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда. Пенсионерке удалось отсудить 130 тыс. рублей, которые она уже получила.