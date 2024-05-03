Продавщица напала на пермячку из-за спора о свежести фруктов

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Перми женщины поссорились из-за качества фруктов в одном из овощных киосков. По данным пресс-службы ГУФССП России по Пермскому краю, пенсионерка усомнилась в свежести фруктов, между ней и продавщицей начался словестный конфликт.
Затем сотрудница толкнула пенсионерку — она упала на асфальт. Потерпевшую госпитализировали. Она прошла реабилитацию, но пермячке все равно пришлось использовать ходунки с тех пор. Пострадавшая решила обратиться в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда. Пенсионерке удалось отсудить 130 тыс. рублей, которые она уже получила.