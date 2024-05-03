Работал на ГРЭС, любил рыбалку. В Яйве простились с погибшим земляком

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Яйве сегодня простились с 46-летним земляком Сергеем Стряпуниным. Об этом в своем официальном паблике сообщает местная администрация.
Сергей родился в поселке Яйва, его детство и юность прошли здесь же. Закончил школу № 33, отслужил в вооруженных силах Российской Федерации, имел звание ефрейтора. Сергей принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Был заядлым рыбаком, работал на Яйвинской ГРЭС филиал ПАО «Юнипро».
В октябре 2022 года Сергей принял решение пойти на военную службу по контракту. 17 апреля 2024 года погиб в бою.