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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Работал на ГРЭС, любил рыбалку. В Яйве простились с погибшим земляком

Работал на ГРЭС, любил рыбалку. В Яйве простились с погибшим земляком

3 мая 2024, 11:39
Фото: ВКонтакте/Александровск Официально
Сергей Стряпунин погиб в ходе СВО 17 апреля.

В Яйве сегодня простились с 46-летним земляком Сергеем Стряпуниным. Об этом в своем официальном паблике сообщает местная администрация.

Сергей родился в поселке Яйва, его детство и юность прошли здесь же. Закончил школу № 33, отслужил в вооруженных силах Российской Федерации, имел звание ефрейтора. Сергей принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

Был заядлым рыбаком, работал на Яйвинской ГРЭС филиал ПАО «Юнипро».

В октябре 2022 года Сергей принял решение пойти на военную службу по контракту. 17 апреля 2024 года погиб в бою.

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#Военная операция на Украине#Сво#Яйва#Александровск-Яйва
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