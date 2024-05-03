Работал на ГРЭС, любил рыбалку. В Яйве простились с погибшим земляком

Сергей родился в поселке Яйва, его детство и юность прошли здесь же. Закончил школу № 33, отслужил в вооруженных силах Российской Федерации, имел звание ефрейтора. Сергей принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.