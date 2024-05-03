Росстат планирует пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Работа будет проводиться в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Ученым предстоит пересмотреть методологию оценки доходов и расходов россиян в условиях ограниченных данных. Стоимость проекта составляет шесть миллионов рублей, сообщает 360tv.ru.
Росстат заявил, что подрядчик должен будет разработать систему сбора данных о расходах из различных источников информации и опросов. Особое внимание будет уделено точности оценки состояния богатых домашних хозяйств и многодетных семей.