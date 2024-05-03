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Росстат планирует пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян

3 мая 2024, 08:26
В России улучшают метод оценки финансового положения населения. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила контракт на проведение исследовательской работы по совершенствованию статистических и методических инструментов для изучения домашних хозяйств.

Работа будет проводиться в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Ученым предстоит пересмотреть методологию оценки доходов и расходов россиян в условиях ограниченных данных. Стоимость проекта составляет шесть миллионов рублей, сообщает 360tv.ru.

Росстат заявил, что подрядчик должен будет разработать систему сбора данных о расходах из различных источников информации и опросов. Особое внимание будет уделено точности оценки состояния богатых домашних хозяйств и многодетных семей.

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