Росстат планирует пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян

Работа будет проводиться в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Ученым предстоит пересмотреть методологию оценки доходов и расходов россиян в условиях ограниченных данных. Стоимость проекта составляет шесть миллионов рублей, сообщает 360tv.ru.