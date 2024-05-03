Сотрудники ОМК в Чусовом получат выплаты за рекомендацию заводских вакансий

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
На чусовском заводе ОМК увеличили размер вознаграждения сотрудникам, которые помогают своим знакомым устроиться работать на предприятие. Теперь за каждое трудоустройство по рекомендации сотрудники могут получить до 20 тыс. рублей.
Такое вознаграждение получат те, кто порекомендует кандидатов с высокой квалификацией на востребованные профессии. Например, операторов станков с программным управлением, рессорщиков на обработке горячего металла, вальцовщиков, нагревальщиков, электромонтеров, слесарей КИПиА, слесарей-инструментальщиков, водителей погрузчика и других. За рекомендацию кандидатов других критичных для производства профессий выплатят 10 тыс. рублей.
По программе «Приведи друга» предложить работу на заводе ОМК на вакансии рабочих и специалистов своим знакомым, друзьям и родственникам могут все сотрудники предприятия. Чтобы получить вознаграждение, кандидату при обращении в отдел кадров необходимо указать контакты того, кто его порекомендовал, и отработать на заводе более трех месяцев. Количество рекомендаций не ограничено. В 2023 году благодаря программе «Приведи друга» к заводскому коллективу присоединились более 70 человек.
Жанна Леушина, директор по персоналу чусовского завода ОМК:
— Программа «Приведи друга» помогает сотрудникам не только участвовать в подборе персонала, но и увеличивать свой доход. Самые большие выплаты предусмотрены за рекомендацию кандидатов с высокой квалификацией на критичные рабочие специальности. Кроме того, сотрудники могут предложить своим знакомым записаться в группы на обучение по востребованным профессиям, которое организует предприятие. В этом случае размер премии составит 3 тысячи рублей. Мы рады новым сотрудникам, которых порекомендовали наши коллеги. Это могут быть и молодые специалисты, и люди с опытом, и те, кто готов освоить востребованную профессию. С первого рабочего дня мы предоставляем своим сотрудникам расширенный социальный пакет, полис дополнительного медицинского страхования, обеспечиваем спецодеждой и бесплатными горячими обедами, даем возможность бесплатно заниматься спортом.