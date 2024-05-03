Сотрудники ОМК в Чусовом получат выплаты за рекомендацию заводских вакансий

По программе «Приведи друга» предложить работу на заводе ОМК на вакансии рабочих и специалистов своим знакомым, друзьям и родственникам могут все сотрудники предприятия. Чтобы получить вознаграждение, кандидату при обращении в отдел кадров необходимо указать контакты того, кто его порекомендовал, и отработать на заводе более трех месяцев. Количество рекомендаций не ограничено. В 2023 году благодаря программе «Приведи друга» к заводскому коллективу присоединились более 70 человек.