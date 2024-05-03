В автобусе, ехавшем до Пермского края, выявили вспышку кори

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
30 апреля в автобусе, который ехал из поселка Новый в Удмуртии до Чайковского в Пермском крае, выявили вспышка кори, заявил глава Воткинского района Сергей Васильев. Корь нашли у четырех пассажиров, а также у водителя автобуса. Власти призвали всех жителей поселка Новый пройти вакцинацию.
В Минздраве пояснили, что всех людей, которые контактировали с заболевшими, нашли и госпитализировали, вакцинацию прошли более 200 человек. Корь завезли в Удмуртию из Москвы.
1 мая власти Чайковского сообщили, что корь выявили в Чайковском. Специалисты Роспотребнадзора призвали пассажиров автобуса из поселка Новый в Чайковский, которые пользовались им с 22 по 27 апреля, привиться от кори.