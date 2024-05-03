В автобусе, ехавшем до Пермского края, выявили вспышку кори

30 апреля в автобусе, который ехал из поселка Новый в Удмуртии до Чайковского в Пермском крае, выявили вспышка кори, заявил глава Воткинского района Сергей Васильев. Корь нашли у четырех пассажиров, а также у водителя автобуса. Власти призвали всех жителей поселка Новый пройти вакцинацию.