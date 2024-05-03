В ближайшие дни улицы в центре Перми будут перекрывать для движения

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В ближайшие дни в Перми, на Октябрьской площади, состоятся две репетиции торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, посвященного Дню Победы. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
В субботу, 4 мая, с 10:00 до 15:00 и во вторник, 7 мая, с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от улицы Монастырской до улицы Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева).
Также с 4 по 9 мая будет запрещено оставлять автомобили на центральных улицах города. На Октябрьской площади парковка автотранспорта будет запрещена до 00:00 11 мая.
Вносятся изменения и в движение общественного транспорта. Так, в связи с монтажом сцены на Октябрьской площади до 10 мая автобусы №10, №41 совершают посадку и высадку на временном остановочном пункте «ПНИПУ». Временная площадка размещена на чётной стороне Комсомольского проспекта в районе дома №34.
Также 4 и 7 мая, во время проведения репетиции парада Победы, маршруты автобусов №10 и №41 будут укорочены до остановки «улица Попова», №50 и №51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Маршруты №60 и №81 будут следовать по улицам Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту. Маршруты №14, №33 и №68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской. Маршрут №300т не будет работать. Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.