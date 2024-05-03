В ближайшие дни улицы в центре Перми будут перекрывать для движения

Также 4 и 7 мая, во время проведения репетиции парада Победы, маршруты автобусов №10 и №41 будут укорочены до остановки «улица Попова», №50 и №51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Маршруты №60 и №81 будут следовать по улицам Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту. Маршруты №14, №33 и №68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской. Маршрут №300т не будет работать. Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.