В Чусовом сегодня простились с погибшим мобилизованным сотрудником ЧМЗ

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Сегодня в Чусовом похоронили погибшего в ходе СВО 24-летнего Дмитрия Брагина. Об этом сообщает администрация городского округа в своем паблике.
Дмитрий Брагин родился 8 июня 1999 года в Чусовом, в 2015 году окончил 9 классов школы №74 пос. Калино. После школы окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «автомеханик».
С 2019 по 2020 год проходил срочную службу в должности механика по ремонту автомобилей. После возвращения домой работал на Чусовском металлургическом заводе.
Дмитрий был мобилизован. За время службы был награжден медалью за боевые заслуги.
Погиб 20 апреля этого года. Посмертно Дмитрий Брагин награжден Орденом Мужества.